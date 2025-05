浅井健一のベストアルバム『WHO IS BENZIE?』の発売を記念して、初回盤収録のライブフィルム『OVER HEAD POP TOUR FINAL at EX THEATER ROPPONGI』がシネマート新宿にて先行上映される。これに先駆け、収録されているライブ映像3曲がYouTube公開された。BLANKEY JET CITY結成35周年、BLANKEY JET CITY解散後25年、そしてSEXY STONES RECORDS設立25周年を迎える2025年にベストアルバムを送り出す浅井健一。

浅井健一LIVE FILM『OVER HEAD POP TOUR FINAL at EX THEATER ROPPONGI』一夜限定上映



【2025年/日本/DVD/2ch/16:9/110分】

日時|2025年5月20日(火)

場所|シネマート新宿

開映|19:00



《チケット》

前売券|3,500円(税込/全席指定)

当日券(劇場販売サイトにて販売)|4,500円(税込/全席指定)



イープラス| https://eplus.jp/asai_kenichi-lf/(PC・モバイル共通)



■浅井健一LIVE FILM『OVER HEAD POP TOUR FINAL at EX THEATER ROPPONGI』

2024年11月22日 EX THEATER ROPPONGI

1. あおるなよ/浅井健一

2. Vinegar/浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS

3. SWEET DAYS/BLANKEY JET CITY

4. Fantasy/浅井健一

5. パイナップサンド/BLANKEY JET CITY

6. Calm Lula/浅井健一

7. HUNDRED TABASCO AIRLINE/浅井健一

8. JODY/浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS

9. 宇宙的迷子/JUDE

10. BLUE BLONDE/浅井健一

11. Come on Cushion Fight/浅井健一

12. シルベット/JUDE

13. 海水浴/JUDE

14. Not Ready Love/浅井健一

15. 猿がリンゴ投げた/浅井健一

16. 見た事もない鳥/浅井健一

17. SKUNK/BLANKEY JET CITY

18. ガソリンの揺れかた/BLANKEY JET CITY

19. うさぎのドアマン/浅井健一

20. 危険すぎる/浅井健一

21. Saturday Night/BLANKEY JET CITY

22. けっして/浅井健一

23. SALINGER/BLANKEY JET CITY

浅井健一ベストアルバム『WHO IS BENZIE?』

2025年5月21日発売

初回生産限定盤:BVCL-1470〜1471 \5,500

通常盤:BVCL-1472 \3,850











・CD収録曲(初回生産限定盤、通常盤共通)

1. MOTOR CITY

2. Old Love Bullet Gun (BNZ2025ver.)

3. ハラピニオ

4. Beautiful Death

5. キティ (BNZ2025ver.)

6. FRIENDLY

7. Super Tonga Party

8. WAY

9. DEAD FISH

10. 危険すぎる

11. 君をさがす

12. Vinegar

13. Fantasy

14. COOLER

15. Shampoo

16.2人の旅 (BNZ2025ver.)

17. ARABIA



・DVD収録曲(初回生産限定盤のみ)

<KENICHI ASAI OVER HEAD POP TOUR FINAL at EX THEATER ROPPONGI>

1.あおるなよ 2.Vinegar 3.SWEET DAYS 4.Fantasy 5.パイナップルサンド

6.Calm Lula 7.HUNDRED TABASCO AIRLINE 8.JODY 9.宇宙的迷子

10.BLUE BLONDE 11.Come on Cushion Fight 12.シルべット 13.海水浴

14.Not Ready Love 15.猿がリンゴ投げた 16.見た事もない鳥

17.SKUNK 18.ガソリンの揺れかた 19.うさぎのドアマン

20.危険すぎる 21.Saturday Night 22.けっして 23.SALINGER



【初回生産限定盤仕様】

2024年11月にEX THEATERで行われた「OVER HEAD POP TOUR FINAL」 の模様を完全収録した100分超えのライブDVD&48Pスペシャルフォトブック、BOX仕様



・アルバムジャケットは本人描き下ろしイラストによるもの

浅井健一<BEST SELECTION TOUR 2025>

5/23(金)金沢REDSUN

5/24(土)金沢REDSUN

5/25(日)岐阜CLUB ROOTS

5/27(火)神戸VARIT.

5/31(土)札幌cube garden

6/1(日)函館CLUB COCOA

6/7(土)福岡 宗像ユリックス ハーモニーホール

6/8(日)広島Live Space Reed

6/14(土)熊本B.9 V1

6/15(日)別府Copper Ravens

6/21(土)大阪BIG CAT

6/22(日)名古屋THE BOTTOM LINE

6/28(土)盛岡CLUB CHANGE WAVE

6/29(日)仙台darwin

7/4(金)東京Zepp Shinjuku

7/7(月)東京LIQUIDROOM

7/10(木)名古屋CLUB QUATTRO

7/11(金)京都MUSE

7/19(土)沖縄 桜坂セントラル

ライブフィルムとして上映されるのは昨年11月22日にEX THEATER ROPPONGIにて行われたツアー千秋楽公演だ。最新アルバム『OVER HEAD POP』収録曲を中心に、BLANKEY JET CITY、JUDE、浅井健一& THE INTERCHANGE KILLSといった自身を総括するような楽曲を散りばめ、「ベンジーが、ベンジーであり続けた証」をみせつけた新たな未来への決意を感じる迫真のライブとなった。今回動画公開されたのは「HUNDRED TABASCO AIRLINE」(浅井健一) ・「海水浴」(JUDE) ・「ガソリンの揺れかた」(ブランキ―・ジェット・シティ)の3曲となっている。先行上映会の開催日は5月20日(火) 。一夜限りのプレミアム上映となるほか、浅井健一にとってはソロ初の劇場公開になる。映画館の大スクリーンと爆音で、完全燃焼したベンジーの鬼気迫るパフォーマンスを最前列感覚で体感してほしい。また、劇場入場者特典として浅井健一特製布パス風ステッカー(A7サイズ)を来場者にもれなくプレゼント。会場であるシネマート新宿にてBEST盤の先行販売も決定した。チケットは5月7日(水)18時よりイープラスにて一般発売がスタート。全席指定で、予定枚数に達し次第受付を終了する。◆浅井健一オフィシャルサイト