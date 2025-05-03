È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤âÊÆ²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡ÄÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¡ÈËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¡ÉÂ³¡¹¡ª¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡È¤ª¼êº¢²Á³Ê¡É¤ÎÊÛÅö¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤â
È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯ÊÆ¤Î²Á³Ê¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î²È·×¤òÄ¾·â¤¹¤ëÃæ¡¢¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¡£
Âç·¿Ï¢µÙ¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÏ¢Æü¡¢ÂçÀª¤ÎÍè¾ìµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Ï¥¤¥¯¥é¡¦¥«¥Ë¡¦¥Û¥¿¥Æ¤Ê¤É³¤¤Î¹¬¤¬ËþºÜ¤ÎÊÛÅö¤ä¡¢²¼¤Î¤´ÈÓ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊÛÅö¤Ê¤É¡¢¤¨¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
º£²ó¤ÎÃíÌÜ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢1080±ß¤È¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê¤ÎÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹ ºÅ»ö´ë²èÃ´Åö¡¦º´Æ£·½¸ç¤µ¤ó¡§
ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÊª»ºÅ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È²Á³Ê¤¬2500±ß¤È¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î¤ªÊÛÅö¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Êª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Å¹Â¦¤Î»×¤¤¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1080±ßÊÛÅö¡£
¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ë¡¦¥¤¥¯¥é¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¼Ö¥¨¥Ó¤¬ºÜ¤Ã¤¿³¤Á¯ÊÛÅö¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎµíÆù¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÊÛÅö¤â¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤·¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÛÅö¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ìµÒ¤Ë1080±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡ÖÆâÍÆ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤ªÆÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯ÊÆ¤Î²Á³Ê¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£
ÂçÇþ¤ò²Ã¤¨¤¿ÊÛÅö¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£
ÊÛÅö¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê¤Î398±ß¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡¦²¬·¼²ð¤µ¤ó¡§
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÆ¤Î¹âÆ¤â¤¢¤ê¡¢·ò¹¯´Ñ¤â´Þ¤á¤ÆÂçÇþ¤Î¾¦ÉÊ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÂçÇþ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡¦²¬·¼²ð¤µ¤ó¡§
ÄÌ¾ï¤ÎÊÆ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤Î²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ä·Á¤Ê¤ÉÊÆ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤¿ÊÆÎ³Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤â¤ÁÇþ¡×¤Ç¤¹¡£
¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¤Ï¤¯¤Ð¤¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤è¤êÈæ³ÓÅª°Â¤¤¤â¤ÁÇþ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤¯¤Ð¤¯ ¹ÊóÃ´Åö¡¦¼êÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤ÁÇþ¤Î°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÌó1.2ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤ÁÇþ¤Ï¤«¤µ¤Þ¤·¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Èó¾ï¤ËËÉÙ¡£¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤Ò¤È¹©É×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£