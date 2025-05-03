¥Á¥å¡¼¥ÈÆÁ°æµÁ¼Â¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤ÞÂà½ê¤Ï¡Ö·ÀÌó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¤¬£³Æü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬µÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇîÌäÂê¤Ç³èÆ°¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤ÏÀè·î£²£¸Æü¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤ÏµÈËÜ¤Ë»Ä¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÁ°æ¤ÏÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë£²¿Í¤È¤â¹¥ÀÄÇ¯¤ÇÆ¬¤â¤è¤¯¤Æ¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¤·¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¤ä¤Ä¤é¤ä¤·¡¢ºÍÇ½¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â·ÀÌó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÀÌó¤ò¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤³¤È¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤¤ì¤Ð»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Á¤ã¤¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂà½ê¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤ÎÂà½ê¤ÏÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¾¡¼ê¤Ë¼ÕºáÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤â³Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤«´Ø·¸³Æ½ê¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢È¯É½¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤·¡¢Áá¤¯¼Õºá¤ÎÆ°²è¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤ë¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¡×¤È¼Õºá²ñ¸«¤ÎàÀèÇÚá¤È¤·¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£