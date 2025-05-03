³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¤¬19ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¡¡ÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê9ËÜ¤ÇÂÆ§¤ß
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·0¡½7¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤â3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Îý½¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê9ËÜ¤È¤·¤Æ¤«¤é4»î¹ç¡¢19ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤ÈµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡£
¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡£¥Ò¥Ã¥È¤È¤«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤ÆÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£