¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡¡J1Ê¡²¬¶µ·±¤Î´°ÇÔ¡Ä°ì»þ¤Ï7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤â¤³¤³4Àï¾¡¤Á¤Ê¤·
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¡¡¹Åç1¡½1Ê¡²¬¡Ê3Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡Ë
¡¡ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾41Ê¬¤Ë¸«ÌÚ¤ÎPK¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¹Åç¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¼ºÅÀ¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬°ìÀÆ¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¾Ð´é¤Çµ¢¤»¤º¡¢¾¡¤ÁÀ±¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ4Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ç7°Ì¤Ë¸åÂà¡£¶¯¤ß¤È¤¹¤ëµåºÝ¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤âÃÙ¤ì¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏ¡¢Á´¤Æ¤Ë¾¯¤·º¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¶â´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥³¥¢¤Ç¤Ï1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¤ò¤½¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾22Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢Á°Åè¤¬°ìÅÙ¤ÏÂ¸µ¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼êÁª¼ê¤Ë¶¥¤é¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¹Åç¤Î²ÃÆ£¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿¡£GK±ÊÀÐ¤Ï¡ÖÌ£Êý¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢È¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤Î¡Ë¥³¡¼¥¹¤â¸ÂÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡Á°Àá¤Þ¤ÇJ1ºÇÂ¿¤Î¥·¥å¡¼¥È¡Ê1»î¹çÊ¿¶Ñ10¡¦9ËÜ¡Ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¶·â¿Ø¤â¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢17ËÜ¤À¤Ã¤¿¹Åç¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î6ËÜ¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤òÃ´¤¦´äºê¤Ï¡ÖÎÉ¤¤´ð½à¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤±¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¾å°Ì¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºòµ¨2°Ì¤Î¹Åç¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ê¸·¤·¤¤¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë