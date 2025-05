今年はまだまだライブやります!

「Hello, Again 〜昔からある場所〜」などのヒットで知られるMy Little Loverのakkoがインスタグラムを更新。1995年5月1日のデビューから30周年を迎えたことを新しいアーティスト写真とともに投稿。ファンからは祝福の声が数多く寄せられている。

「昨日は!(1日遅れました)Happy 30th Anniversary to ME My Little Love 30周年」と、95年5月1日にシングル「Man & Woman/My Painting」でデビューしてから30周年の節目を迎えたことをファンに報告。

デビュー30周年を迎えたMy Little Loverの新アーティスト写真

(インスタグラム@mllakkoより)

また「ということで、ビルボードライブでライブ。そして今夜もライブです。昨日告知しましたが、昨夜のライブはU-NEXTで独占配信しますし、今年はまだまだライブやります!ホールツアーもやります」と、5月1日にビルボードライブ東京で行われたライブの模様がU-NEXTで独占配信されることを伝え、今後ホールツアーも予定されていることをつづっている。

「そろそろ新曲も聴けたら嬉しいです」の声

この投稿に「これからもずっと応援してます!!無理なく続けてくださいね!!そして、そろそろ新曲も聴けたら嬉しいです」「なんて美しいお写真!これからもずっとずっと歌い続けてくださいね」「これからもずっと聴き続けていきます。マイラバに出会えてよかったー!」などのコメントが寄せられている。

My Little Loverは、akkoと藤井謙二の2人組ユニットとして1995年「Man & Woman」でデビュー。その後、音楽プロデューサーの小林武史がメンバーに加入し、96年にakkoと小林が結婚。02年には藤井が脱退、08年にakkoと小林が離婚し、現在はボーカルのakkoのソロプロジェクトとして活動している。