¡Ú£Ç£×¸åÈ¾¤ÎËüÇî¡Û¤¤ç¤¦¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¶¦ÏÂ¹ñ¡Ù¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤»¤ë¡ª¤¢¤¹¤Îº®»¨Í½ÁÛ¤Ï¡Ö¤ä¤äº®»¨¡×
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾½éÆü¤Î£µ·î£³Æü¡¢Âçºå¡¦Ì´½§¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£×¸åÈ¾¤¬£³Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢È¾Åç¤Ë¤¢¤ë¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤Ç¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿ÃæÀ¤¤Î³ÚÃÄ°÷¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊµþÅÔÉÜ¤«¤é¡Ë¡Ö¡Ê£Ñ¤Ê¤¼¤¢¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¡©¡Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤·¡¢º®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤È¡£°Æ³°¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¼¤Ò´ØÀ¾¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡ÊµÜºê¸©¤«¤é¡Ë¡Ö¡Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¡ËÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÉôÍîÁª¤·¤Æ¡£¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ´Éô¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾Æ¤¡Ù¤À¤±¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£µÜºê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£´Æü¤Îº®»¨Í½ÁÛ¤Ï¡Ö¤ä¤äº®»¨¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£