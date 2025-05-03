UN1CON¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÅÐ¾ì ¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦¥²¥ë¤Ô¤è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÚGirlsAward 2025SS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦UN1CON¡Ê¥æ¥Ë¥³¥ó¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ÎËå½êÂ°UN1CON¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÅÐ¾ì
»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡ß¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥²¥ë¤Ô¤è¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿UN1CON¤Ï¡ÖA.R.T.¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥²¥ë¤Ô¤è¤âÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éUN1CON¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥²¥ë¤Ô¤è¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤ÆUN1CON¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖJUMP¡×¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤Ä¥â¡¼¥É¤Ê¶õµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
UN1CON¤Ï¡¢10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA.R.T.¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£JOA¡Ê¹ÓËÒ¿¼°¦¡Ë¤Ï¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×½Ð¿È¡¢KOKORO¡Ê¥³¥³¥í¡Ë¤ÏTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ÎËå½êÂ°UN1CON¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÅÐ¾ì
¢¡UN1CON¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ç2¶ÊÈäÏª
»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡ß¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥²¥ë¤Ô¤è¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿UN1CON¤Ï¡ÖA.R.T.¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥²¥ë¤Ô¤è¤âÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éUN1CON¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
UN1CON¤Ï¡¢10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA.R.T.¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£JOA¡Ê¹ÓËÒ¿¼°¦¡Ë¤Ï¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×½Ð¿È¡¢KOKORO¡Ê¥³¥³¥í¡Ë¤ÏTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û