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Assessing grand narratives of economic inequality across time | PNAS
Did every civilization have inequality? New 10,000-year study reveals a surprising answer. | Live Science
https://www.livescience.com/archaeology/inequality-isnt-new-but-its-far-from-inevitable-10-000-year-archeological-study-reveals
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