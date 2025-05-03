¡Ö²ò»¶¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Î¥«ー¥É¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤¿¡×¡¡R»ØÄê¡¢5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡ÈÀÄ½Õ¡É¤ò²òÅà¤·¤¿Éü³è¥é¥¤¥Ö
¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¡ª¡¡R»ØÄê¤À¡ª¡×
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛV·Ï¥Ð¥ó¥É¡¦R»ØÄê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡Ë
¡¡4¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¢¥à¥á¥ó¥Ø¥é¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÍ¾±¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥â¡ÊVo¡Ë¤ÏÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤½¤¦¶«¤ó¤À¡£
¡¡¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤òÃúÇ«¤Ë»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹¨¿ò¡ÊDr¡Ë¤Î¥É¥é¥à¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥é¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼·À±¡ÊBa¡Ë¡¢ÂÐ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëZ¡ÊGt¡Ë¤ÈÉö¡ÊGt¡Ë――¤³¤ì¤¬R»ØÄê¤À¡£R»ØÄê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£2025Ç¯4·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØR»ØÄê ÆÃÊÌÃ±ÆÈ¸ø±é¡Öºù²Ö¡×¡Ù¤Ï¡¢R»ØÄê¤Î¡Ö²òÅà¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ëº×´¶¤ËËþ¤Á¤¿°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÌ¤ë¤³¤È5Ç¯Á°¡¢2019Ç¯12·î29Æü¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¸ø±é¤Ë¤Æ¡ÖÅà·ë¡×Àë¸À¤ò¤·¤¿¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡¦R»ØÄê¡£ºòÇ¯12·î29Æü¡¢ÆÍÇ¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÎ×»þ¾¤½¸Îá¾õ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¹ðÃÎ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁ´¹ñ¤Î»ØÄê½÷»Ò¡¢ÃË»Ò¡ÊR»ØÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë½ô·¯¡¡ÆóÀé½½¶åÇ¯½½Æó·îÆó½½¶åÆü¥Ë°ìÅÙÊÖµÑ¥·¥¿ÀÄ½Õ¥ò»ý»²¥Î¾å¡¢¥¼¥Ã¥×±©ÅÄ¥Ø½¸·ë¥·¥Æ¥¤¥¿¥À¥¥¿¥¯Â¸¥¸¥Þ¥¹¡£¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊó¤Ï¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ËCARPENTERS¡ÖÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë³«±éÁ°¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤ä¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥»ー¥éーÉþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÏÍë·Ï¡×¤ä¡Ö¿å¿§³¦·¨¡×Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÀµÁõ¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»ØÄê½÷»Ò¡¿ÃË»Ò¤¿¤Á¤¬R»ØÄê¤È¤ÎºÆ²ñ¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜÄê¹ï¤É¤ª¤ê¤Î³«±é¤À¤Ã¤¿¡£µÒÅÅ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢²£°ìÎó¤ËÀ°Îó¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬¶Á¤¯Ãæ¥¹¥Æー¥¸¾åÊý¤«¤éÁ¯·ì¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¤Íî¤Á¤ë¡£°ì½ÖË¬¤ì¤ëÀÅ¼ä¤Î¸å¡¢¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¡ª¡×¤È³ÈÀ¼´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Þ¥â¤¬¡ÖR»ØÄê¤Î²òÅà¡×¤òÀë¸À¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¶ÌºÕ¥á¥é¥ó¥³¥ê¥£¡×¤Ø¡£¡ÖËüºÐ¡ª¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤Î¼ê¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÆÃ¸ú¤¬ßÚÎö¤·¡ÖEROGRO¡×¤Ç¤Ï¥ìー¥¶ー¾ÈÌÀ¤È¥ß¥éー¥Üー¥ë¤Î¸÷¤¬¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Õ¥í¥¢¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¡©¡¡À¸¤¤Æ¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤ªÁ°¤é¤ÎÀÄ½Õ¤Ïº£¡¢ÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤¤¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÀú¤ë¥Þ¥â¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ç¤³¤¿¤¨¤ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¿¤Á¡£
¡¡¡ÖÀÄ½Õ¤Ë¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢±ø¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢µ²±¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ä¡Ä¤½¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤Ï¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³ー¥ë¤Ë¤¤¤¯¤Ï¤º¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤¿¤á¤«ÈùÌ¯¤ËÂ·¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉÔËþ¤²¤Ê¥Þ¥â¤¬Éö¤Ë¤Õ¤ë¤È¡ÖÀÄ½Õ¤Ï¤¡¡¢¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤©¡ª¡×¤È²Ä°¦¤²¤ò½Ð¤¹Éö¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤«¤é¡¢Ê¿À®¤Î¥®¥ã¥ëÃË¤ß¤¿¤¤¤ÊÀè¤ÎÀí¤Ã¤¿·¤Íú¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È°ì½³¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¶¤±¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¡ÖÁÓ¼º-soushitsu-¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Î¤ÎÍ¥¤·¤¤²»¿§¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ëºù¤¬ºé¤¸Ø¤ê¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥¿ー¥½¥í¤Î¸å¤ËºÆ¤Óºù¤¬Éñ¤¤Íî¤Á¤ë±é½Ð¤¬Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¹¨¿ò¤ÎÓñ¤¯¤è¤¦¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°ä½ñ¡×¤ò¥Þ¥â¤ÏÍ¥¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¼ÀÁö´¶¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤Î¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤òÆÏ¤±¤¿¸å¡¢³Ú´ïÂâ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡ÖÏ©ÃÏÎ¢¤Î½÷¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡´ú¤ò·Ç¤²¤¿¥Þ¥â¤¬ÇòÅÉ¤ê·³Éþ¤Î¥À¥ó¥µー¤ò½¾¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£¥À¥ó¥µー¤Ï²áµî¤Ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¶¦±é¤·¡¢R»ØÄê¤È±ï¤Î¿¼¤¤·àÃÄ¡¦µõ¾þ½¸ÃÄ²öÅ·É´´ã¤ÎÃç´ÖÃ£¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄëÅÔ¤Ë»à¤¹¡×¡¢¡Ö°¦Ô¢³×Ì¿¡×¤È¥µ¥Ö¥«¥ë¡¿¥¢¥ó¥°¥é¿§¤ÎÞú¤à¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¡¢¥¥éー¥Á¥åー¥ó¡ÖÆÇÀ¹¤ë¡×¡¢¡ÖÔ¢Î©¾¯Ç¯-¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¥Ã¥É-¡×¤ÇËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤º¥Þ¥â¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò¤È¤ê¡¢¡Ö²òÅà¡×¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ò»¶¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Î¥«ー¥É¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÊÅà·ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ë¡Ö¤¢¡¢¤¢¤È¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤é¤Ð¥Ó¥Ã¥Á¡×¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¡Ò¡ØÀ¸¤¤í¡Ù¡Ó¤ÎÀ¼¤¬ÎÏ¶¯¤¯¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥â¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤ó¤ÊÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óº£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢º£¡¢R»ØÄê¤¬¡ª¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾ïÆüº¢¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Â³¤¯¡ÖÉÂ¥ó¥Ç¥ëÈà½÷¡×¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¶Ê¤À¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤é¤ó¤É¤³¤¦¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¡¢¥Þ¥â¤Î¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤Ù¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤é¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¥³ー¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¡¡¹¨¿ò¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡Ê¥É¥é¥à¤¬¡Ë¾å¼ê¤¤¤Î¤è¡ª¡×¤È¼«²è¼«»¿¡£¼·À±¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈÁ´°÷¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¡É¤Ç¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É2¶ÊÌÜ¤Ç»à¤Ë¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î5Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¼«¿È¤Î¥Ð¥ó¥ÉKiD¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Éö¤Ï¡Ö¤³¤Î5Ç¯´Ö¡È²¼¼ê¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ã¡É¤È»Ï¤á¤¿³èÆ°¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÂÇ¤Á¤¢¤±¡¢¥Þ¥â¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¹±Îã¡Ê¡©¡Ë¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥â¤¤¤ï¤¯¡Ö°ìÈÖÀ¸¤¤Æ¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤³¤ÈZ¤ÎÈÖ¤Ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì¸Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢¡È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ù¡ª¡×¤È¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¥³ー¥ë¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¥³ー¥ë¡×¤òµá¤á¤ëZ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¡Ê5Ç¯Á°¤Ï¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¥Þ¥â¡£¤½¤Î¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¤¯¤À¤±¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Çð÷¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¡Ö¶å½£»þÂå¤Î¶Ê¤ò¡×¤È¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤òÈäÏª¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ÖVISUAL IS DEAD¡×¡¢¡ÖÇÈßÑËü¾æ¡¢ÄØ±´¡×¤Ê¤É¿·µì¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥Ù¥¹¥ÈÅª¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨¤«¤»¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖCLIMAX¡×¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÎÀ¼¤Ï»ß¤Þ¤Ê¤¤¡£½ù¡¹¤ËÄü¤á¤Æ½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ô¤â½Ð»Ï¤á¤¿º¢¡¢¥¹¥Æー¥¸Âµ¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤¬¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ËÈáÌÄ¤Ë»÷¤¿À¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ìû¤òÊÖ¤·¤Æ¥Õ¥í¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤Ë¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Z¤¬¡Ö¡ÊSNS¤ÇR»ØÄê¤Î²òÅà¤ò¡ËÀëÅÁ¤·¤í¤è¡ª¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¡¢¡ÖZepp¤Ê¤ó¤Æ¤Ö¤Á²õ¤»¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤ò»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤òÃ¡¤¤Ä¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ë»þ¤Ë¡¢¥Þ¥â¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎR»ØÄê¡¢¼«Ê¬¤é¤Ç¤âÀµÄ¾¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¸ÉÆÈ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡£
¡¡´°Á´²òÅà¤·¤¿R»ØÄê¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¡×°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÀÄ½Õ¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÆ£Ã«ÀéÌÀ¡Ë