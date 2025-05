画像:JR西日本提供

本州のJR岡山駅を起点に四国へと向かう特急列車のひとつは、岡山〜松山駅間を結ぶ特急「しおかぜ」。2023年度から順次リニューアルされており、全席にコンセントを設置したり、すべてのトイレが洋式化されたりと、空間がより快適になっています。

もうひとつの特急列車は、岡山〜高知間を結ぶ特急「南風」。そのうち、1日5往復運行する「アンパンマン列車」が大人気。1号車(普通車指定席)には、「アンパンマンシート」があり、シートや天井、カーテンまでもアンパンマンとなかまたちが描かれています。

■特急「しおかぜ」、特急「南風」(とっきゅうしおかぜ、とっきゅうなんぷう)

購入:運行時間、乗車料金、きっぷの購入はJR西日本ネット予約e5489で。なお、きっぷの購入はJRの主要駅でも可

TEL:0570-00-4592(JR四国電話案内センター、8〜19時、年中無休 ※通話料がかかります)



【1日目】

瀬戸内国際芸術祭の春会期で注目の

「瀬戸大橋エリア」を絶景とともにめぐる

10:00

【瀬戸大橋観光船】橋をくぐる絶景クルージング

まず四国へ渡る前に、瀬戸大橋の雄大さが体感できる絶景クルージングを。JR岡山駅から特急で約20分の児島駅へ。そこから徒歩5分ほどの児島観光港から出航する「瀬戸大橋観光船」で約45分のクルージングを楽しみます。

船上からは、穏やかな瀬戸内海の島々にいくつもの橋が架かる大パノラマが楽しめます。昭和63年(1988)に開通した瀬戸大橋は6つの橋からなる総称で、そのうちの岩黒島橋と櫃石島橋(ひついじまばし)の下を船でくぐります。それぞれ異なる橋の形状や、上に車、下に鉄道が走る橋の仕組みも間近で見られ、おもしろい!

■瀬戸大橋観光遊覧船(せとおおはしかんこうゆうらんせん)

住所:岡山県倉敷市児島駅前3-23 児島観光港

TEL:086-473-6777(瀬戸大橋観光船協会)

出航時間:10時〜、11時〜、13時〜、14時〜(8月は15時〜もあり、12月1日〜3月19日は土・日曜、祝日のみで大人3人以上の場合のみ運航)

料金:中学生以上1600円、小学生800円

定休日:12月1日〜3月19日の平日

アクセス:JR児島駅から徒歩5分



特急で約18分、JR丸亀駅から徒歩10分

⇓



12:10

【麺処 綿谷 丸亀店】香川名物の讃岐うどんを地元の人気店で

「牛肉ぶっかけ」(小)540円、(大)650円

遊覧船の次は特急でJR丸亀駅へ。

香川で外せない名物・讃岐うどんを、地元で評判の「麺処 綿谷 丸亀店」で味わいます。名物は「肉ぶっかけ」。 うどんを醤油だしで食べる「ぶっかけうどん」に炊いた牛肉をのせたもので、常連客の声から誕生しました。のどこし抜群でモチモチ食感の麺に、伊吹島産のイリコや国内産の昆布からとっただしをしっかり効かせた醤油だしと、甘めに味付けされたやわらかい牛肉を絡めていただきます。「小」でも1.5玉はありそうなほど、大ボリュームなのも人気の理由です。

丸亀駅から徒歩9分の丸亀店は、落ち着いた和テイストの空間で、カウンター席・テーブル席・座敷が計130席あるので、行列していても回転が早いのもうれしいポイントです。半セルフ式で、完成したうどんをスタッフから手渡されたら、約15種類ある天ぷらや、人気のいなり寿司などのサイドメニューを自分で取り、いただきましょう。

■麺処 綿谷 丸亀店(めんどころ わたや まるがめてん)

住所:香川県丸亀市平山町2-6-18

TEL:0877-21-1955

営業時間:8時30分〜14時(売り切れ次第終了)

定休日:日曜、祝日

アクセス:JR丸亀駅駅から徒歩9分



レンタカー、またはタクシーで18分

⇓



13:20

讃岐うどんランチの次は、「瀬戸内国際芸術祭2025」春会期(2025年4月18日〜5月25日)で注目の瀬戸大橋エリア・瀬居島へ。島といっても、1960年代後半に臨海工業団地開発により埋め立てられ陸続きとなった半島で、今回の芸術祭で新しく会場となりました。瀬居島プロジェクト「SAY YES」と題し、廃校になった中学校や小学校、幼稚園などを舞台に、一周約4kmの島内の5カ所で16人のアーティストが展示を行います。

ぜひ訪れてほしいのが8人のアーティストが複数の教室を使って作品を展開する旧瀬居中学校。集落や工業地帯が混じり合う島の空気と学校のノスタルジックな雰囲気に包まれるなか、個性的でユニークなアートに出合うことができます。

「いるもの」早川祐太 ※写真は制作中

校舎の屋上では、早川祐太の作品「いるもの」がたくさん! 風船にコンクリートを詰めて制作した彫刻作品で、当たり前にあるものたちの見方が変わることを意図した“かたち”が「猫がひなたぼっこしそうなところ」などに複数点在しています。

「「空気穴」伊藤 誠 ※写真は制作中

伊藤 誠の作品「空気穴」は、教室のなかで“穴”をテーマにした不思議なオブジェ。「別の世界とつながっている“穴”を表現した作品が、元からあるものと妙な関係性をもってくれたらうれしい」と作者は語っています。今回の展示は最大規模で、4教室に大小の作品が複数展示されています。

「Say-yo, chains, what do you bind or release?」中粼 透 ※写真は制作中

昔の中学校での作品鑑賞を終えたら、徒歩すぐの旧瀬居幼稚園へ向かいます。瀬居島プロジェクト「SAY YES」全体のディレクションも担当する中粼 透の作品の舞台で、地元の高校生から80代まで、瀬居にゆかりのある人々から聞いた39の言葉をパネルで展示し、幼稚園の備品や地元住民から借りたもので、瀬居島の物語をたどるようなインスタレーションを展開しています。

■瀬戸内国際芸術祭2025「瀬戸大橋エリア」瀬居島

(せとうちこくさいげいじゅつさいにせんにじゅうご せとおおはしえりあ せいじま)

住所:香川県坂出市番の州町11 旧瀬居中学校、番の州町17-5 旧瀬居幼稚園 ほか

TEL:087-813-2244(瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局)

開館時間:9時30分〜17時

料金:旧瀬居中学校1000円、中粼 透の「Say-yo, chains,what do you bindor release?」

※どちらも「瀬戸内国際芸術祭2025」の共通パスポート利用可

定休日:春会期のみ公開(期間中無休) ※一部の作品は春会期以降も見学可

アクセス:JR坂出駅から車で17分(期間中は巡回シャトルバスあり)、JR宇多津駅から車で13分



レンタカー、またはタクシーで9分

⇓



15:00

【瀬戸内国際芸術祭・沙弥島】屋外のアート作品に座って、瀬戸大橋の絶景を楽しむ

「八人九脚」制作:藤本修三

瀬居島の次は同じく陸続きの沙弥島(しゃみじま)へ。特に人気が高いアートは瀬戸大橋記念公園内にあり、実際に座わって雄大な瀬戸大橋が眺められる作品「八人九脚」。

沙弥島ではほかにも鑑賞自由の屋外作品が一つ、「瀬戸内国際芸術祭2025」春会期限定の作品が一つ(有料)、香川県立東山魁夷せとうち美術館では2025年6月1日まで「気配の力―拡大する日本画 岡村桂三郎|新恵美佐子」が催されます。

■瀬戸内国際芸術祭2025「瀬戸大橋エリア」沙弥島「八人九脚」

(せとうちこくさいげいじゅつさいにせんにじゅうご せとおおはしえりあ しゃみじま はちにんきゅうきゃく)

住所:香川県坂出市番の州緑町6

TEL:087-813-2244(瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局)

時間・料金:鑑賞自由

アクセス:JR坂出駅から車で17分、またはJR宇多津駅から車で14分



レンタカー、またはタクシーで34分

⇓



15:50

【瀬戸内海歴史民俗資料館】瀬戸内海の暮らしや文化にふれる

2つのアートエリアを鑑賞した後は、宿泊ホテルのある瀬戸内海国立公園内の景勝地・五色台にたたずむ「瀬戸内海歴史民俗資料館」へ。

瀬戸内地域の暮らしや文化を物語るさまざまな品々が展示される資料館です。30艘以上ある和船をはじめ、漁業、雨乞い、背負運搬、祭りの道具や写真など多岐にわたり、3万点を超える所蔵品のうち約6000点が国指定重要有形民俗文化財に指定されています。「瀬戸内国際芸術祭」に参加するアーティストの多くも作品の制作前にこちらを訪れるそう。

基礎工事で採れた安山岩を石積みした外壁もチェック。彫刻家のイサム・ノグチのパートナーである和泉正敏が指揮をとって造られたもので、美しい建物は国指定重要文化財や日本建築学会作品賞、公共建築百選に選ばれています。

■瀬戸内海歴史民俗資料館(せとないかいれきしみんぞくしりょうかん)

住所:香川県高松市亀水町1412-2(五色台上)

TEL:087-881-4707

開館時間:9〜17時(最終入館16時30分)

料金:鑑賞無料

定休日:月曜(祝日の場合は翌日)

アクセス:JR高松駅から車で25分、またはJR坂出駅から車で30分



レンタカー、またはタクシーで10分

⇓



17:00

【休暇村 讃岐五色台】リニューアルしたてのお宿で絶景三昧

瀬戸内海歴史民俗資料館からさらに山道を進み、景勝地・五色台に立つ「休暇村 讃岐五色台(きゅうかむら さぬきごしきだい)」へ。2025年3月のリニューアルで、テラス・露天風呂・客室が改装され、瀬戸大橋を望む絶景がより楽しめる場所へと生まれ変わりました。

リニューアルの目玉は、宿泊者専用の「水鏡のテラス」。海に突き出すように設置されたテラスからは、島々を結ぶ瀬戸大橋の大パノラマが一望でき、絶好の夕日スポットです。また「父母ヶ浜」をオマージュした水盤が備えられ、空が写り込む様はSNS映え間違いなしです。

新しくなった大浴場にも注目です。ガラスで仕切られた、内風呂と露天風呂を合わせた長さは約15m。横に細長く、内外どちらでも湯船に浸かれば自然と雄大な海を望むようになっています。

今回のリニューアルで18の和洋室が誕生。お休みはベッドで、くつろぐのは和室で、と和洋のいいとこどりした客室で旅の疲れも癒されます。宿泊の間ずっと絶景が楽しめる、海側の客室が特におすすめです。

朝・夕の食事は新しくなった「瀬戸内ダイニング」で。瀬戸内海で獲れた旬魚のお造りや握り寿司、牛ステーキ、旬の椀物など、地産地消の食材をふんだんに使ったメニューがビュッフェで提供され、海を眺めながら味わうことができます。

■休暇村 讃岐五色台(きゅうかむら さぬきごしきだい)

住所:香川県坂出市大屋冨町3042

TEL:0877-47-0231

時間:チェックイン15時、アウト10時

料金:1泊2食1万4500円〜 ※2人で宿泊した場合

定休日:無休

アクセス:JR高松駅から車で30分、またはJR坂出駅から車で40分

※JR高松駅、鬼無駅から各1日1便、無料の送迎バスあり(予約制)



【2日目】島アートの発祥・直島で

世界的に名の知れた作品を鑑賞

2日目の朝は「休暇村 讃岐五色台」のビュッフェでスタート。これを目当てで泊まりに来るという人もいるほど人気の高いクロワッサン生地のワッフルや、香川では欠かせないさぬきうどん、海鮮丼など目移りしそうなほど充実しています。



レンタカー、またはタクシーで37分の高松港からフェリーで50分

⇓

9:10

【赤かぼちゃ】直島の玄関口・宮浦港で島に溶け込む真っ赤なかぼちゃとご対面

草間彌生「赤かぼちゃ」2006年 直島・宮浦港緑地

高松港へ移動したら、フェリーで直島へ向かいます。直島・宮浦港に近づくと、水玉の大きな「赤かぼちゃ」が目に入ってきます。草間彌生の代表作で、本人いわく「太陽の『赤い光』を宇宙の果てまで探してきて、それは直島の海の中で赤カボチャに変身してしまった」と詩の一部で語っています。ぜひ中に入って、一部の穴があいている丸窓から、島風景をのぞいてみてください。

■赤かぼちゃ(あかかぼちゃ)

住所:香川県香川郡直島町宮浦 宮浦港フェリーターミナル

TEL:087-892-2299(直島町観光協会)

時間・鑑賞料:見学自由

アクセス:宮浦港からすぐ

直島の島内は駐車場が少ないので、レンタサイクルかバスで移動しましょう。芸術祭会期中は、主要観光施設のみに停車する、芸術祭特急バスがおすすめです。アクセスの詳細は公式WEBサイトをチェックしてください。



レンタサイクルで6分

⇓

10:00

【家プロジェクト】空き家などを利用した大定番のアートをめぐる

家プロジェクト「角屋」 写真:鈴木研一

直島の西側にある宮浦港から東側の本村地区へ移動したら、直島を代表するアート作品の一つ「家プロジェクト」へ。1998年の「角屋」から始まったアートプロジェクトで、本村地区に7つの作品が点在。古い家屋を生かしてまるごと作品化したもので、アートと建築、地域のコラボレーションで「場」の新たな力を生み出しています。

家プロジェクト「角屋」 宮島達男Sea of Time ’98 写真:鈴木研一

築約200年前の家屋を改修した「角屋」の中には3つの作品があります。その一つ「Sea of Time '98」では日本家屋の中に設けられた水盤に、125個のLED製デジタルカウンターを設置。5歳から95歳までの島民125名が1から9までを刻む速さを自由に設定、現代アートが地域に溶け込む契機となった作品です。

家プロジェクト「護王神社」 杉本博司Appropriate Proportion 写真:杉本博司

「護王神社」は、江戸時代から祀られている神社の改装に合わせ、杉本博司が設計。本殿と地下の石室をガラスの階段がつないでいます。「神が宿るのはそぎ落とされた隙のない空間でなくてはならない」という作者の意図が伝わってきます。



■家プロジェクト(いえぷろじぇくと)

住所:香川県香川郡直島町本村地区

TEL:087-892-3223(ベネッセハウス)

開館時間:角屋10〜12時、13時〜16時30分/護王神社10〜13時、14時〜16時30分/南寺10時〜16時30分(最終受付16時5分)

※詳細は開館カレンダーを要確認

鑑賞料:共通チケット(「南寺」「きんざ」除く5軒を鑑賞)オンライン1200円/窓口1400円 ※15歳以下は無料

ワンサイトチケット(「南寺」「きんざ」除く1軒を鑑賞)オンライン600円/窓口 700円 ※15歳以下は無料

定休日:月曜(祝日の場合は翌日)

アクセス:バス停農協前から徒歩5〜10分

※記載以外の家プロジェクトの鑑賞料、開館時間は公式WEBサイトで要確認

※瀬戸内国際芸術祭 作品鑑賞パスポート対象施設(「南寺」「きんざ」以外)



レンタサイクルで6分

⇓

12:00

【EAT LOCAL 直島食堂】海辺の食事処で海鮮丼に舌鼓

「市場直送!獲れたて日替わり海鮮丼」1700円

ランチは、次の「ベネッセハウス ミュージアム」へ向かう途中にある「直島食堂」へ。宿泊施設「直島町ふるさと海の家 つつじ荘」内にあり、地産地消の食材を使ったメニューが評判です。海鮮丼やシラス丼、岡山産ブランド鶏のから揚げ、旬の野菜を使ったカレーの4種類が味わえます。

■EAT LOCAL 直島食堂(いーと ろーかる なおしましょくどう)

住所:香川県香川郡直島町352-1

TEL:087-892-2838

営業時間:11時〜14時30分LO

定休日:つつじ荘の休館日に準ずる

アクセス:バス停つつじ荘からすぐ

バス停つつじ荘の近くにある東ゲートから西側は、ベネッセアートサイト直島の私有地で、そこから先はシャトルバス(無料)か、徒歩で向かいます。「直島食堂」から穏やかな美しい湾を眺めながら歩いてみましょう。



徒歩で12分

⇓

13:00

【杉本博司ギャラリー 時の回廊】で多岐にわたる作品を鑑賞

杉本博司ジの棺 写真:杉本博司

ホテル「ベネッセハウス パーク」内にある「杉本博司ギャラリー 時の回廊」へ。世界のアートシーンにおいて多岐にわたる活動を見せる杉本博司の写真や彫刻、デザイン、建築などを幅広く展示しています。特に9.11テロ事件の犠牲者を弔う鎮魂の場として設けられた展示空間は必見です。

■杉本博司ギャラリー 時の回廊(すぎもとひろしぎゃらりー ときのかいろう)

住所:香川県香川郡直島町琴地 ベネッセハウス パーク

TEL:087-892-3223(ベネッセハウス)

開館時間:11〜15時(最終入館14時)

鑑賞料:1500円 ※15歳以下、ベネッセハウスの宿泊者は無料

定休日:無休、メンテナンス休館あり

アクセス:バス停杉本博司ギャラリーからすぐ



徒歩で8分

⇓

14:00

「南瓜」草間彌生 2022年 ©YAYOI KUSAMA 撮影:山本糾

「ベネッセハウス パーク」から海へ向かって降りると、海にせり出した細い桟橋の先に草間彌生の屋外作品「南瓜(かぼちゃ)」が見えてきます。黄色いカボチャを表した、直島のシンボル的な作品。従来の「南瓜」とは異なり、海や緑に囲まれた場所の特徴を強く意識して作られ、サイズも最大級なのだそう。

ベネッセハウス ミュージアム

「南瓜」から西へ徒歩14分、美術館とホテルが一体となった「ベネッセハウス ミュージアム」へ向かいます。安藤忠雄氏が設計した建物に、絵画や彫刻、写真、インスタレーションなどの所蔵作品に加え、アーティストたちがその場所のために制作したサイト・スペシフィック・ワークも館内や屋外に展示されています。

■ベネッセハウス ミュージアム(べねっせはうす みゅーじあむ)

住所:香川県香川郡直島町琴弾地

TEL:087-892-3223

開館時間:8〜21時(最終入館20時)

料金:鑑賞料 オンライン購入1300円/窓口1500円

※15歳以下とベネッセハウスに宿泊の人は無料

定休日:無休、メンテナンス休館あり

アクセス:バス停ベネッセハウスミュージアム下からすぐ



徒歩で10分

⇓

15:00

【ヴァレーギャラリー】自然とアート、建築…三位一体の空間を味わう

ナルシスの庭 写真:山本糾

「ベネッセハウスミュージアム」から坂を上り、「ヴァレーギャラリー」へ。山の谷間に、ほこらをメージした安藤忠雄の建築と、大量のミラーボールを屋内外に敷き詰めた草間彌生のアート作品、産業廃棄物を素材に直島に残る仏像をモチーフにした小沢 剛の作品の三つが融合。光や風などの自然エネルギーを感じながら、自我や直島の歴史、根源的な祈りなどに意識を促します。

■ヴァレーギャラリー(ゔぁれーぎゃらりー)

住所:香川県香川郡直島町京ノ山

TEL:087-892-3223(ベネッセハウス)

開館時間:9時30分〜16時(最終入館15時30分)

定休日:無休、メンテナンス休館あり

アクセス:バス停李禹煥美術館・ ヴァレーギャラリー前からすぐ



徒歩で2分

⇓

15:30

【李禹煥美術館】そぎ落とされた静謐(せいひつ)な作品を空間ごと味わう

李禹煥美術館 写真:山本糾

「ヴァレーギャラリー」の近くにあり、合わせてめぐりたいのが、1970年前後の日本の現代アート運動「もの派」の中心的アーティト・李禹煥の初の個人美術館。リズミカルな筆のストロークの平面作品や、つくることを抑制した自然石と鉄板の彫刻作品などが、自然地形と一体化した安藤忠雄の建築と融合し、空間の豊かな余白を感じさせてくれます。

■李禹煥美術館(りうーふぁんびじゅつかん)

住所:香川県香川郡直島町倉浦1390

TEL:087-892-3754(福武財団)

開館時間:10〜17時(最終入館16時30分)

鑑賞料:オンライン1200円、窓口1400円 ※15歳以下は無料

定休日:月曜(祝日の場合は翌日)

アクセス:バス停李禹煥美術館・ ヴァレーギャラリー前からすぐ



帰りは「ベネッセアートサイト直島場内シャトルバス」に乗って、「ベネッセアートサイト直島」の東ゲートへ。宮浦港から東ゲートまでレンタサイクルで移動して来た人は レンタサイクルで、町営バスを利用した人は同じバスで宮浦港へと向かいます。

直島の宮浦港から高松港へ、フェリーで戻ります。高松港からは徒歩7分で、JR高松駅に到着です。



「瀬戸大橋エリア」の身近に感じる作品から、直島の世界的に知られる作品まで、1泊2日でさまざまなアートを存分に堪能した1泊2日。海の美しさや島特有の牧歌的な空気、島民の暮らしや文化にもふれられます。豊かな時間が流れるアートな島旅を、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。



※「瀬戸内国際芸術祭2025」の鑑賞は、無料配信の公式アプリを使うと便利です。作品鑑賞パスポートが購入できるほか、島・会場に関する混雑や緊急の情報を得ることができます。

※芸術祭会期中の直島の移動は、主要観光施設のみに停車する、芸術祭特急バスがおすすめです。詳しくは「瀬戸内芸術祭2025」の公式WEBサイトをチェックしてください。

※直島の島内は駐車場が少ないので、レンタサイクルかバスで移動しましょう。

※杉本博司ギャラリー 時の回廊・ベネッセハウスミュージアム・ヴァレーギャラリー・李禹煥美術館のアクセスに記載したバス停は、ベネッセアートサイト直島 場内無料シャトルバスのもの。(宮浦港・直島港<本村>から行く場合、直島町営バスのバス停・つつじ荘でベネッセアートサイト直島 場内無料シャトルバスに乗り換えが必要)。

※移動時間は目安です。日によっては定員オーバーでフェリーや旅客船、バスに乗れない場合もありますので、時間に余裕をもっておでかけください。



