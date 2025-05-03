ÂçÃ«æÆÊ¿6»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¡¡È·î´ÖMVP¡É¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬6²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·6Ï¢¾¡
3Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î10Ï¢Àï¡£
¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë±óÀ¬¤Î½éÀï¡£
»î¹çÁ°¤Ë3·î¡¦4·î¤Î·î´ÖMVP¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ËÉ¸æÎ¨1.06¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤Î·î´ÖMVP¼õ¾Þ¡¦»³ËÜÅê¼ê¡§
¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Î¼õ¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤Ï5¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»³ËÜÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¡£
2²ó¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¥Ê¥¤¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡£
¤½¤Î¸å¤âÆÀ°Õ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¡¢5²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£
¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ¬¤Ë¤Á¤é¤Ä¤¤À¤·¤¿6²ó¥¦¥é¡£
2¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
2ÈÖ¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç3Æü¡¢½é¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢6²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÂè4ÂÇÀÊ¤Ç±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥é¥¤¥È¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¡£
3Æü¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢6»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢6Ï¢¾¡¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï4¾¡ÌÜ¤Ç¤¹¡£