Ì¸Åç»Ô¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーÎ¾ÂØµ¡¤«¤é¸½¶âÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÃË(27)ÂáÊá¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï²ø¤·¤¤ÃË¤¬¡Ä¡¡
¡¡2ÆüÌ¸Åç»Ô¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ÎÎ¾ÂØµ¡¤«¤é¸½¶âÌó1Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÃË(27)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¸Åç»Ô¹ñÊ¬·´ÅÄ¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷±ºÌçÃ¤ÌéÍÆµ¿¼Ô(27)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±ºÌçÍÆµ¿¼Ô¤Ï2Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Ì¸Åç»Ô¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Î¾ÂØµ¡¤«¤é¡¢¸½¶âÌó1Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤â»ý¤¿¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¾åÃå¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÆþÅ¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î1Ê¬¸å¡¢ÃË¤ÏÅ¹Æâ¤òÊª¿§¤·½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤¹¤°¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÅÅ¸»¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
(Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡¦À¾Â¼ÎÉÊ¿¤µ¤ó)
¡Ö·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤é¾ûÁ°¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤êÃæ¿È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èï³²¤Ë¤è¤¯Áø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ª¶â¤ÏºÇ¾®¸Â¤À¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÀ¾Â¼ ÎÉÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é2Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬Â¾¤Ë¤â11·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾ÂØµ¡¤Î½¤ÍýÂå¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Èï³²³Û¤ÏÌó300Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡¦À¾Â¼ÎÉÊ¿¤µ¤ó)
¡ÖÌëÃæ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç·ò¹¯¤â³²¤µ¤ì¤ë¤··Ù»¡¤Î¿Í¤Î·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¡ÊÈï³²¤¬¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÁ°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤Ë¿´¿È¤È¤â¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ÆÎÉ¤¤¡×
¡¡·Ù»¡¤ÏÂ¾¤ÎÀàÅð»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤â´Þ¤á¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£