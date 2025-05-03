STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¸åÈ¾4Ï¢µÙ½éÆü¤Î¤­¤ç¤¦¡Ê£²£°£²£µÇ¯£µ·î£³Æü¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Æ»±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ï°ìÉô¤Ç½ÂÂÚ¤È¤Ê¤ê¡¢¹Ô³ÚÃÏ¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê£³Æü¡Ë¸áÁ°10»þÈ¾º¢¤ÎÆ»±ûÆ»¡¦ÎØ¸ü¥Ñー¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£

ÀéºÐÊýÌÌ¤Î¼ÖÀþ¤Ç¼Ö¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ê£³Æü¡Ë¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤ÇËÌ¹­Åç¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÎØ¸ü¥Ñー¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤è¤½8¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê½ÂÂÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

(¶²Îµ)¡Ö¥¬¥ªー¡×

»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Î¡Ö¤µ¤È¤é¤ó¤É¡×¤Ç¤Ï30ÂÎ¤ÎÆ°¤¯¶²Îµ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¶²Îµ¤Î»Ñ¤ËÂç¶½Ê³¤Ç¤¹¡£

(»Ò¤É¤â¡¦½÷¤Î»Ò)¡Ö¸«¤Æ～ÀÖ¤Á¤ã～¤ó¡×

(»Ò¤É¤â¡¦ÃË¤Î»Ò)¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤～¡×

¤µ¤È¤é¤ó¤É¤Ç¤Ï¡¢4Ï¢µÙÃæ5Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£