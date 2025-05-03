ºò²ÆVµþÅÔ¹ñºÝ¤¬²Æ¥Î¡¼¥·¡¼¥É¡Ö¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬¡Ä¡×À¾Â¼¤¬12K1¼ºÅÀ¤âÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ3°ÂÂÇ
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½Õµ¨µþÅÔÂç²ñ2¼¡Àï1²óÀï¡¡µþÅÔ¹ñºÝ0¡½1Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡ÂÀÍÛ¤¬µÖµå¾ì¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î½Õµ¨µþÅÔÂç²ñ¤Ï3Æü¡¢2¼¡Àï1²óÀï¤¬4»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤ÏÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£²ÆµþÅÔÂç²ñ¤ò¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉNPB8µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï12Ã¥»°¿¶¤Ç1¼ºÅÀ´°Åê¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÀ¶¿å»íÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3»°¿¶¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬3°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ËÒ·û·Ñ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎôÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Þ¤ÇÁª¼ê¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹©É×¤¹¤ëÎÏ¡¢¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£À¾Â¼°ì¿Í¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇÀþ¤Î¶¯²½¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²Æ¤Ø¤Î²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡£