【ホビーラウンド32】 開催日:5月3日 10時~16時 会場: 東京都 立産業貿易センター浜松町館2階 入場料:事前購入1,430円、当日購入1,760円

ボークスは新商品発表イベント「ホビーラウンド32」を5月3日、東京都立産業貿易センター浜松町館2階にて開催した。

「ホビーラウンド32」は、ボークスの「ファイブスター物語(F.S.S.)」関連商品や、組み立て式ガレージキット「キャラグミン」、組み替え式美少女プラモデル「ブロッカーズFIORE」など多彩な新商品が発表された。さらに開発者達の発表や、「当日版権ディーラー」のガレージキットの販売会も行われた。

本稿では注目商品の紹介や会場の様子をお伝えしたい。レポートに先駆け新商品を紹介しているので合わせて読んで欲しい。なお、「当日版権ディーラー」のフォトレポート、『ファイブスター物語』開発座談会は別稿で紹介するので、お楽しみに!

成型色や造型にこだわったボークスの新商品

「ホビーラウンド」はボークスの新商品紹介イベントだ。他の模型メーカーは静岡ホビーショーなど"商談会"に参加し、問屋など流通業者に向け自社の新商品をアピールするが、ボークスは自社流通の割合が大きいため、ユーザーへ直接アピールすべく「ホビーラウンド」を開催するようになったという。

会場にてファンは新商品を前に直接開発者から話を聞くことができる。また会場限定商品も大きな魅力。ガレージキットやプラモデルなど様々な商品を購入したり、予約注文をすることができる。

開発者と話ができるのが本イベントの魅力

新商品をピックアップして紹介したい。「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形」は、永野護氏のマンガ「ファイブスター物語」に登場する巨大ロボット「GTM(ゴティックメード)」をプラモデルで表現するシリーズ「VSMS(ボークススーパーモデリングシリーズ)」の最新作。11月発売予定で、価格は11,550円。

シリーズ第一弾である「VSMS 1/100 ダッカス・ザ・ブラックナイト」は漆黒にも見える深い緑色の透明度の高いパーツで外装を覆っており、ガラスのような質感を持っていたが、「破烈の人形」は透けてはいるが曇りガラスのような質感の淡い藍色と白のツートンカラーとなっている。白部分も目を近づけると透明度があるのがわかる。この処理は設定上の機体色に近い色合いにすることと、GTMは様々な質感を持った装甲があることを表現するためだという。

【破烈の人形】

複雑なデザインの「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形」

パールの入ったクリア素材で装甲が成型される

展示されていたのは未塗装。成型色でこれだけの色分けがされる

装甲が形を変え変形する「破烈の人形」は背中と腰部分に翼のようなパーツがあり、デザインそのものも「ダッカス・ザ・ブラックナイト」よりボリュームがある。このため自立させるためには背骨など重さがかかる部分のしぶみなどを現在調整しているという。ポージングの楽しさも追求するとのことだ。

大きな特徴が武器である「ガットブロウ(剣)」にエネルギーを注ぎ込み発生するプラズマで敵を破壊する必殺技「ディストーション・ブレード・ブロウ」のエフェクトパーツ。クリア素材で作られるが、ある程度は弾力性も持たせており、ポーズ付けも可能だという。背中の複雑なスタビライザーは一体成型でしっかり形を持たせている。上級者は熱を加えて加工したり、パーツをばらして真鍮線に貼り付けるなどユーザーの模型スキルに合わせた加工も考えているとのことだ。

【ディテール】

GTMならではのプロポーションを追求

背中の長いスタビライザーは一体成型

特徴的なエネルギーエフェクト

もう1つ、「キャラグミン『対魔忍RPG』【フル装備】井河アサギ」は、セクシーな描写が魅力のスマホゲーム「対魔忍RPG」のメインキャラクター・井河アサギをモチーフとした商品。6月7日発売予定で、価格は18,150円。

キャラグミンは「組み立て式ガレージキット」であり、パーツが成型色で色分けされているため、模型スキルが低くても組み立てるだけでキャラクターのイメージに近い姿にできる。本商品も、肌の部分、髪の毛、スーツ部分、手足のアーマー部分などがパーツ分けされている。

原型は"静"と"動"の描写にこだわったとのこと。イラストを再現したポーズだが、体のひねりや広がる髪の毛など"動き"を感じさせる要素を積極的に盛り込み、固定ポーズながらキャラクターの持つ躍動感を意識して造型している。もちろんボディラインはモチーフの肉感的な雰囲気を再現するために力を込めているという。

【井河アサギ】

開発者こだわりのプロポーション

塗装見本だが、商品は成型色でパーツが色分けされる

青いアーマーパーツは別パーツとなる

動きにこだわった髪の毛の表現

造型には力が入っている

最小限の塗装を施すことでフィギュアの魅力はさらに高まる。今回出展された塗装見本のようにスーツにクリアを吹くという処理に加え、ボディラインの凹凸部分のシャドウを濃くするように薄めた塗料を塗ると質感がかなり向上するとのこと。挑戦心を刺激させられるキットだ。

ボークスの商品は内部機構まで精密に再現した「SWS(スーパーウイングシリーズ)」やミニチュアモデル「ワールドミニス」、怪獣ガレージキット「オリエントヒーローコレクション」など模型スキルを要求する商品が多い。イベントに参加しボークスの造型技術を楽しみ、商品を手にして、組み立てに挑戦してみてはいかがだろうか?

内部機構まで精密に再現した「SWS(スーパーウイングシリーズ)」

組み立てガレージキット「キャラグミン」

組み替え式美少女プラモデル「ブロッカーフィオーレ」

「ブロッカーフィオーレ」は体験コーナーやコンテストも開催

ミニチュアシリーズ「ワールドミニズ」

「F.S.S.」はGTMだけでなく「MH(モーターヘッド)」も充実

怪獣ガレージキット「オリエントヒーローコレクション」

「『VSMS 1/100 ダッカス・ザ・ブラックナイト』ボークスSR展示会」

