µ¢¹ñ¤·¤¿¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ò¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬Ç¤°ÕÄ°¼è¡¡Àîºê»Ô¤Î½»Âð°äÂÎ¤Ï²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤ÈÈ½ÌÀ
Àîºê»Ô¤Î½»Âð¤Ç°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤³¤Î°äÂÎ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àîºê»Ô¤Î²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Ç¡¢Àè¤Û¤Éµ¢¹ñ¤·¤¿ÃËÀ¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤·¤Æ»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀîºêÎ×¹Á·Ù»¡½ðÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é4¤«·î¡£Ìµ»ö¤òµ§¤êÂ³¤±¤¿²ÈÂ²¤Î´ê¤¤¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀè·î30Æü¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶è¤Î½»Âð¤Î¾²²¼¤«¤é¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÀè¤Û¤É¡¢°äÂÎ¤¬Àîºê»ÔÀîºê¶è¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ºê¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤é¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¸µ¸òºÝÁê¼ê¤«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬Àè¤Û¤É·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿ÃËÀ¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤·¡¢»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï²¬ºê¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢·Ù»¡¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤â²¬ºê¤µ¤ó¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£