9人組グローバルグループの&TEAMが、4月23日(水)発売の3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」で新章の幕を開けた。2024年に「春夏秋冬」シリーズとして1st SINGLE「五月雨(Samidare)」、2nd SINGLE「青嵐(Aoarashi)」、DIGITAL SINGLE「十五夜(Jyuugoya)」、2nd ALBUM『雪明かり(Yukiakari)』の4作品をリリースし、すべての季節を経て一つとなった9人の少年たちは、オオカミのような群れとなり誰も踏み込むことのない、自分たちだけの領域を見つけに新たな一歩を踏み出す。新譜の発売、さらに5月からグループ初となるアジアツアーがスタートする彼らに、今回クランクイン!トレンドがユニットインタビューを実施。本稿では、EJ、K、NICHOLAS、TAKIが、時に冗談を交えつつ、新曲の魅力やアジアツアーへの思いを語ってくれた。(取材・文=木下千寿/写真=上野留加)

■TAKI「新しい自分の声質を見つけられた」――3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」は、どんな1枚に仕上がりましたか?K:オオカミがふんだんに詰まったシングルになりました! これまでもオオカミを象徴した作品はありますが、本作「Go in Blind(月狼)」、「Run Wild」、そして「オオカミ系男子」と、シングル収録の3曲ともオオカミの要素が含まれています。オオカミのさまざまな特徴をいろいろな形で表現しているので、“オオカミな1枚”になったのかなと思います。――タイトル曲の「Go in Blind(月狼)」を初めて聞いた時の印象を教えてください。NICHOLAS:サウンドが強めですが&TEAMらしさもあり、「どんなパフォーマンスになるのだろう!?」と想像しました。皆さんもこの曲を聞く時に、パフォーマンスも一緒に見てくれたらうれしいです!EJ:僕は最初のギターリフが印象的でした。全体的にロックな声で歌うのも、めちゃめちゃかっこいいと思いました。TAKI:最初に聞いた時は「&TEAMっぽいな」と思いつつ、これまでの&TEAMのロック調の曲よりもポップみを感じました。強いだけでなく、ギターの音なども入っていて繊細だなと思いましたし、細かいところを聞いていると、いろいろなものが見えてくるというか…。それに歌声も大事だと感じたので、「この曲を通して、新しい声の出し方を頑張ろう」という気持ちが湧きました。K:みんなが全部言ってくれちゃったからな…(笑)。ロック調ではありますが、僕たちの曲の中で1番ヒップホップ感も強いかなと思います。&TEAMらしさもありつつ、僕たちグループの新しい一面を見せることができそうなイメージを持った記憶があります。――レコーディングやミュージックビデオの撮影で印象に残っていることや楽しかったことは?NICHOLAS:「Run Wild」では9人みんなで録音する部分があり、それが楽しくて印象に残っています! いろいろなパターンを試してみたので、完成した曲を聞いた時に一体感が出ていてよかったです。EJ:タイトル曲「Go in Blind(月狼)」のMVに砂の上で踊るシーンがあるのですが、そのシーンの撮影で僕らが地面を踏んだ時に砂がフワッと舞ったりするのがリアルでかっこいい映像になったと思います。TAKI:「Go in Blind(月狼)」では、僕がこれまでやったことのない声の出し方に挑戦しました。レコーディングを通して少し成長できたかなと感じているので、新しい自分の声質を見つけられた気がします。K:監督さんがとても温かい人柄で撮り方もかっこよく、ディテールまでこだわって数ミリ単位で調整して向き合ってくださいました。いい雰囲気で撮影できたのがMVからも垣間見えると思います。――「Go in Blind(月狼)」は“自分たちだけの価値の証明”、“自分たちの領域”を主張する前向きなエネルギーを表現した楽曲とのこと。&TEAM内での自分の“価値(強み)”を一言で表現するなら?■EJの強みは“五七五”!?EJ:…五七五?TAKI:あ、そういうこと(笑)?NICHOLAS:EJの存在の価値ね(笑)。K:僕らが困ったら、EJに五七五を言ってもらって締めることが多いから。TAKI:めっちゃかっこいいやん!EJ:ありがとうございます!K:で、本当にそれでいいの? 自分の価値(笑)。EJ:んー、冷静なところかな?TAKI:リーダーだからね。K:めちゃくちゃ緊張しいだけど(笑)。EJ:確かに緊張はよくするけど、考え方は冷静かなって。TAKI:NICHOLASはどう?NICHOLAS:うーん…僕は新しいことに挑戦するのが好き。服もそうですし、写真の撮り方なども勉強しているので、そこが自分の強みかなと思います。TAKI:そうだね。僕は深く考えすぎないところが、自分の長所でもあり短所でもあると思っています。いい面で言えば切り替えが早くポジティブでいられる。K:ポジティブ担当? 雰囲気メーカー?TAKI:みたいなところはあるのかなと思っています!EJ:Kくんの強みは、ふざけるところです(笑)。K:雰囲気を明るくするって、実は難しいんだよ(笑)? とは言うものの、僕の強みはパフォーマンスだと思います。全体のパフォーマンス力を上げる。そこに関しては常にシビアです。■ラジオ風に急展開――東京ガーデンシアターから歴史が始まった&TEAM。グループ初となるアジアツアーが、5月10日(土)の愛知公演を皮切りに、東京、兵庫、福岡の国内4都市と、ジャカルタ、ソウル、台北、バンコク、香港を加えたアジア9都市で始まります。今の気持ちをお聞かせください。TAKI:昨年までは国内やソウルでツアーをさせていただいて、今年は念願のアジアツアーの開催。会えていなかったLUNE(ルネ=&TEAMのファンネーム ※「E」はアキュートアクセント付き)の皆さんに会いに行けるのが1番うれしいですし、僕たちのパフォーマンスを幅広い方々にお見せできるというのは、これからの活動にもつながると思うのですごく楽しみにしています。言語の部分でも、あいさつだけでもその地域の言語でできたら喜んでもらえるのではないかと考えて準備しています。K:会ったことがないLUNEの皆さんに会えることが楽しみです。ツアーをやりながら、僕らもそれぞれの国や地域で見た物、食べた物を含めてたくさん刺激をもらい、それを持ち帰ってまたさまざまな表現につなげられたらと思っています。できるだけたくさんの場所を回って、&TEAMの栄養になるように吸収したいですね。いろいろな食べ物を食べたいです(笑)!EJ:今回が初めてのアジアツアーです。これまで活動してきた分、僕らの曲も増えてきたので、セットリストのパターンもすごく楽しみ。新しい雰囲気のセットリストを早く披露したいですね!NICHOLAS:まだ会えていないLUNEの皆さんに会いに行き、その国や地域の言語で盛り上がるのは、皆さんにとっても僕らにとっても新鮮な経験だと思うので、そういうことも意識しながら頑張りたいなと思っています。K:コップンカー(タイ語)、ハオ(中国語)!EJ:いろいろな国や地域の言葉を覚えるのは大変な面もありますが、それも楽しいです!――最後に、3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」のリリース、そしてアジアツアーを楽しみにしているLUNEの皆さんにメッセージをお願いします!NICHOLAS:すぐ会いに行くので、皆さん楽しみにしていてください!K:そんなにシンプルでいいの(笑)?NICHOLAS:本格的な準備はこれからですが(取材は4月上旬に実施)、まだ皆さんに見せたことのない曲やパフォーマンスもあるので期待していてくださいね!EJ:3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」で新しい&TEAMの魅力を伝えられるようにたくさん準備してきましたので楽しみにしていてください。K:急にラジオっぽくなった(笑)。EJ:そしてアジアツアーでも、いっぱい盛り上がって楽しい思い出を作りましょう。ここまで、EJでした(笑)!TAKI:いいねー! 今年は本当に楽しみなことがいっぱい待っています。まずは3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」をいっぱい聞いてもらいたいですし、アジアツアーではいろいろな都市でたくさんの思い出を作れたらいいなと思っています。楽しみにしていてほしいです。ありがとうございます!K:それでは…本日は最後まで誠にありがとうございました。TAKI:そのシメは違うな(笑)。K:(笑)。まだ会ったことのないLUNEの皆さんに早くお会いしたいですし、一緒にアジアを旅して、&TEAMの風をたくさん吹かせることができるように盛り上げましょう!&TEAMの3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」は発売中。アジアツアー「2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’」は、愛知・ポートメッセなごや 第1展示館にて5月10日(土)〜5月11日(日)、東京・有明アリーナにて5月17日(土)〜5月18日(日)、福岡・ マリンメッセ福岡A館にて5月27日(火)〜5月28日(水)、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸にて7月5日(土)〜7月6日(日)開催。ほか、ジャカルタ、ソウル、台北、バンコク、香港にて実施予定。