¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬´°Éõ¤Îº¸ÏÓ¤ËºÇ·ÉÎé¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¾²ÅÄ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡ÅêÂÇ¤Ë¿®Íê¡Ö£´³ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤«¤é¡£¥È¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤Ã¤Á¤âÌî¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ö¹Åç£²¡Ý£°ÃæÆü¡×¡Ê£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Ï¢ÇÔ¤ò£·¤Ç»ß¤á¤¿¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯¤Î¾²ÅÄ¤ËºÇ·ÉÎé¤·¤¿¡£Ã¥»°¿¶£°¤Ç¤ÎÄÁ¤·¤¤´°Éõ·à¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿®¤¸¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤ËÅ°¤·¤¿º¸ÏÓ¤ò¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï¤â¤¦¾²ÅÄ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿»°²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¡¢¾²ÅÄ¤ÎÁ°¤òÂÇ¤Ä£¸ÈÖ¡¦ÌðÌî¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡£¡Ö¡Ê¾²ÅÄ¤Ï¡Ë£´³ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢£´³ä£µ¡¢£¶Ê¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¡£¥È¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤Ã¤Á¤âÌî¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÅêÂÇ¤Ø¤Î¸ü¤¤¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÝÃ¥»°¿¶£°¤Ç¤Î´°Éõ¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï¤â¤¦¾²ÅÄ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý°Â¿´¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö½é²ó¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏµÆÃÓ¤òº£µ¨½é¤Î£²ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¡£
¡¡¡Ö¥¥¯¤â¤º¤Ã¤È¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢º£Æü¤Ïº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¥¯¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÝÃæÂ¼¾©À®¤¬ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¾©À®¤â¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤âÎÉ¤¤¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝÀèÀ©¤·¤¿»°²ó¤Ï¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Ç£¸ÈÖ¡¦ÌðÌî¤¬µ¾ÂÇ¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤ÏÅê¼ê¤Î¾²ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¾²ÅÄ¤Ï¡Ë£´³ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢£´³ä£µ¡¢£¶Ê¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¡£¥È¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤Ã¤Á¤âÌî¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×