Ì¾¸Å²°¤¬º£µ¨J1ºÇÂ¿5Ëü2847¿Í¤Î¹ñÎ©¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç²÷¾¡! J1¥Ç¥Ó¥å¡¼19ºÐGK¥Ô¥µ¥Î¤Ï´°Éõ¤Ë¹×¸¥¡¢À¶¿å¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
[5.3 J1Âè14Àá À¶¿å 0-3 Ì¾¸Å²° ¹ñÎ©]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï3Æü¤ËÂè14Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¡£º£µ¨J1ºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ë5Ëü2847¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤Ç5°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿À¶¿å¤Ï¡¢Á°Àá¤«¤éÉé½ý¤·¤¿DFµÈÅÄË¤ËÂå¤¨¤ÆDF»³¸¶Îç²»¤¬¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿¦¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎDF±§ÌîÁµÅÍ¤¬Á°Àá¤ËÂ³¤CBµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á2Ï¢ÇÔ¤Ç19°Ì¤ËÄÀ¤àÌ¾¸Å²°¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó5¿ÍÊÑ¹¹¡£DFº´Æ£àöÂç¡¢¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤ëDF¸¶µ±åº¡¢MFÆÁ¸µÍªÊ¿¡¢MFÆâÅÄÂðºÈ¡¢¤½¤·¤ÆJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î19ºÐGK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£[Î¾¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡½øÈ×¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°¡£Á°È¾28Ê¬¤Ë¤Ï¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿MFÏÂÀôÎµ»Ê¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤òÂª¤¨¤Ê¤¤¡£35Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤ÃÆÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Î¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£½ù¡¹¤Ë¥´¡¼¥ë¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾36Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÆâÅÄ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤ÀMF°ð³À¾Í¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢GK²ÍªºÈ¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤áÀÚ¤ë¡£º£µ¨5ÅÀÌÜ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀ¶¿å¤ÏÁ°È¾44Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¡£PAº¸¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢MFµÝ¾ì¾µ±¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢º´Æ£¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¤¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°È¾¤ò1-0¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë2ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÁ¸µ¤ÈFW±Ê°æ¸¬Í¤¤ò²¼¤²¡¢MFÃæ»³¹î¹¤ÈFW»³´ßÍ´Ìé¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£¸åÈ¾3Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆâÅÄ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎDF¹â¶¶Í´¼£¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬±§Ìî¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÏÂÀô¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢2-0¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌ¾¸Å²°¤¬¥À¥á¤ò²¡¤¹¡£ÆâÅÄ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±È´¤±¡¢PA¼êÁ°¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£»³´ß¤¬º¸²£¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢MFÄÇ¶¶·ÅÌé¤¬PAº¸¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤áÀÚ¤ê¡¢3-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶¿å¤Ï¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡£¸åÈ¾10Ê¬¤ËµÝ¾ì¤ò²¼¤²¡¢MFÌðÅç¿µÌé¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ï16Ê¬¤Ë2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿ÏÂÀô¤ËÂå¤¨¡¢MF¿¹Åç»Ê¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀ¶¿å¤Ï18Ê¬¤Ë3ËçÂØ¤¨¡£¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¡¢FWËÌÀî¹ÒÌé¡¢FW´¥µ®»Î¤ò²¼¤²¡¢MFÅèËÜÍªÂç¡¢MFÀ¾¸¶¸»¼ù¡¢FW¥¢¥Õ¥á¥É¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿¡£27Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¡£Ì¾¸Å²°¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤«¤éMFÀõÌîÍºÌé¤ËÂå¤¨¡¢À¶¿å¤Ï»³¸¶¤«¤é1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÀïÀþÉüµ¢¤È¤Ê¤ëDF¹âÌÚÁ©¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¶¿å¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏGK¥Ô¥µ¥Î¤È¼ã¤¼é¸î¿À¤ò»Ù¤¨¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤¬3-0¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°ÀïºÇÂ¿3ÆÀÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤¿6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢À¶¿å¤Ï3Ï¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï3Æü¤ËÂè14Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¡£º£µ¨J1ºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ë5Ëü2847¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤Ç5°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿À¶¿å¤Ï¡¢Á°Àá¤«¤éÉé½ý¤·¤¿DFµÈÅÄË¤ËÂå¤¨¤ÆDF»³¸¶Îç²»¤¬¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿¦¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎDF±§ÌîÁµÅÍ¤¬Á°Àá¤ËÂ³¤CBµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á2Ï¢ÇÔ¤Ç19°Ì¤ËÄÀ¤àÌ¾¸Å²°¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó5¿ÍÊÑ¹¹¡£DFº´Æ£àöÂç¡¢¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤ëDF¸¶µ±åº¡¢MFÆÁ¸µÍªÊ¿¡¢MFÆâÅÄÂðºÈ¡¢¤½¤·¤ÆJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î19ºÐGK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£[Î¾¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾36Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÆâÅÄ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤ÀMF°ð³À¾Í¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢GK²ÍªºÈ¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤áÀÚ¤ë¡£º£µ¨5ÅÀÌÜ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀ¶¿å¤ÏÁ°È¾44Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¡£PAº¸¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢MFµÝ¾ì¾µ±¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢º´Æ£¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¤¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°È¾¤ò1-0¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë2ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÁ¸µ¤ÈFW±Ê°æ¸¬Í¤¤ò²¼¤²¡¢MFÃæ»³¹î¹¤ÈFW»³´ßÍ´Ìé¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£¸åÈ¾3Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆâÅÄ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎDF¹â¶¶Í´¼£¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬±§Ìî¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÏÂÀô¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢2-0¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌ¾¸Å²°¤¬¥À¥á¤ò²¡¤¹¡£ÆâÅÄ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±È´¤±¡¢PA¼êÁ°¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£»³´ß¤¬º¸²£¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢MFÄÇ¶¶·ÅÌé¤¬PAº¸¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤áÀÚ¤ê¡¢3-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶¿å¤Ï¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡£¸åÈ¾10Ê¬¤ËµÝ¾ì¤ò²¼¤²¡¢MFÌðÅç¿µÌé¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ï16Ê¬¤Ë2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿ÏÂÀô¤ËÂå¤¨¡¢MF¿¹Åç»Ê¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀ¶¿å¤Ï18Ê¬¤Ë3ËçÂØ¤¨¡£¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¡¢FWËÌÀî¹ÒÌé¡¢FW´¥µ®»Î¤ò²¼¤²¡¢MFÅèËÜÍªÂç¡¢MFÀ¾¸¶¸»¼ù¡¢FW¥¢¥Õ¥á¥É¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿¡£27Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¡£Ì¾¸Å²°¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤«¤éMFÀõÌîÍºÌé¤ËÂå¤¨¡¢À¶¿å¤Ï»³¸¶¤«¤é1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÀïÀþÉüµ¢¤È¤Ê¤ëDF¹âÌÚÁ©¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¶¿å¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏGK¥Ô¥µ¥Î¤È¼ã¤¼é¸î¿À¤ò»Ù¤¨¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤¬3-0¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°ÀïºÇÂ¿3ÆÀÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤¿6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢À¶¿å¤Ï3Ï¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)