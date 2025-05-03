¡ÚMLB¡Û¡È½ÏÎý¤Îµ»¡É¤ÇÂ¸ºß´¶µÞ¾å¾º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡¡Åê²õ¥ª·³¤ÇÊ³Æ®¤â¡Ä¹¥À®ÀÓ¤ÎÎ¢¤ËÀø¤àÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤Ï¡©
³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¾å°Ì¤òÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢13¾¡18ÇÔ¤Ç¥¢¡¦¥êー¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¡£¥Áー¥àÄãÌÂ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤Åê¼ê¿Ø¤À¤í¤¦¡£
³«Ëë»þ¤Ï¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Õ¥ê¥óÅê¼ê¡¢¥°¥ì¥¤¥½¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Åê¼ê¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥âー¥È¥óÅê¼ê¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥¯¥ì¥ÞーÅê¼ê¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤È¤¤¤¦¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1ÈÖ¼ê¤Î¥¨¥Õ¥ê¥ó¤Ï4·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤òºÇ¸å¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï³«ËëÁ°¤ËÉª¤Î°ãÏÂ´¶¤ÇILÆþ¤ê¡£¥âー¥È¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é0¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨9.45¤ÈÌ¤¤À¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ê¥êー¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥ìー¥Þー¤â2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.04¤È»¶¡¹¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¸É·³Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤«¤éMLB¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡È¥ªー¥ë¥É¥ëー¥ー¡É¿ûÌî¤À¡£
¢£¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤â¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤â¥Á¥é¥ê
¿ûÌî¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.00¤Èº£¤ä¥íー¥Æ1ÈÖ¼ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦»þÂå¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç33²ó¤òÅê¤²¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï¤ï¤º¤«6¤Ä¡£BB%¤â4.4¤ÈMLBÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¹¥¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÉ¸¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤Û¤É¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜÅÀ¤ÏxERA¤Î¿ôÃÍ¤À¤í¤¦¡£Åê¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤Î¼Á¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åê¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤è¤êÉ³²ò¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¸½ºß5.66¡£¼ÂºÝ¤ÎËÉ¸æÎ¨3.00¤È¤ÏÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¹¥¼é¤Ë¤è¤êÁË¤Þ¤ì¤¿ÂÇµå¤ä±¿ÎÉ¤¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬Â¿¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿ûÌî¤Î¥Ð¥ì¥ë¿ôÃÍ¤ÏÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÇµå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃ¥»°¿¶¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤¹K%¤Ï12.6¤È²¼°Ì30°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¥»°¿¶¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢xERA¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
·è¤·¤ÆÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤¤µåÂ®¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ì¥ë¤Î¿ôÃÍ¤â°¤¯¡¢Âª¤¨¤é¤ì¤¿¤éÂç¤¤Ê°ìÂÇ¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¿ûÌî¤À¤¬¡¢Ä¾¶á4·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Î¥ä¥ó¥ー¥¹Àï¤Ç¤Ï5²ó¤òÅê¤²5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢Ã¥»°¿¶¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î8¤È¥á¥¸¥ãー¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£ÂÇ¼Ô¤ò¼ê¶Ì¤Ë¤È¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤Ë¤è¤ëÅêµå½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢º£¸å¤â¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¡È¥ªー¥ë¥É¥ëー¥ー¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤è¤ê°ìÁØÁý¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¿ûÌî¤Î¼¡²óÅÐÈÄÍ½Äê¤Ï¡¢Ãæ4Æü¤Ç·Þ¤¨¤ë3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¡£¥á¥¸¥ãー½é¾¡Íø¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥Áー¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¤äÄ¹ÂÇÎ¨¤Ï¸½ºß¥êー¥°ºÇ²¼°Ì¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤ËË³¤·¤¤ÂÇÀþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿ûÌî¤È¤·¤Æ¤ÏºÆ¤Ó»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£