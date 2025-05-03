ËüÇî¤Ç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¡¢¶Á¤¯¤ª¤Ï¤ä¤·¡¡700¿Í±éÉñ¡¢70Ç¯¤âÈäÏª
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÌî³°Âç·¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç3Æü¸á¸å¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÍÌ¾¤ÊÍÙ¤ê¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍÌ¾Ï¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¡¢9ÃÄÂÎ·×Ìó700¿Í¤¬¼¡¡¹¤Ë±éÉñ¡£Ìë¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÌó1Ëü¿Í¤Ç°ì¤Ä¤ÎÎØ¤òºî¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÏ¢¤â»²²Ã¤·¤¿¡£ÂÀ¸Ý¤äÅ«¤Î¤ª¤Ï¤ä¤·¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤ê¼ê¤Î¡Ö¥ä¥Ã¥È¥µ¡¼¡×¤Î¤«¤±À¼¤¬¶Á¤¡¢ÊÔ¤ß¤¬¤µ»Ñ¤ÎÍÙ¤ê¼ê¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤¬Í¯¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤â²ñ¾ìÆâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸3¥«½ê¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£