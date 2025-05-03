¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦¤Ï¤ë¤«¡¢¡È·ëº§¼°¡É¤Ç´ñÀ×¡Ö¶õ¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡È²Ö²Ç»Ñ¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¡¦Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÄÈ¿¶ÁÂç¤¤¤¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦¤Ï¤ë¤«¤Î¡È²Ö²Ç»Ñ¡É
¡¡½ÕºÚ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ó¸ñ¤ÈÉÙ»³¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë!?¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÁêÊý¡¦¤Ï¤ë¤«¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢½ÕºÚ¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¤Ë¡¢¤Ï¤ë¤«¤¬¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÕºÚ¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç·ëº§¼°¤Îµ¼»÷ÂÎ¸³¡£¤½¤Î»þ¤ËåºÎï¤ÊÆú¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ªµ¼»÷¤Ë¤â¶õ¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃæ¡¹¥ê¥¢¥ë·ëº§¼°¤Ç¤âÆú¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÄÈ¿¶ÁÂç¤¤¤¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦¤Ï¤ë¤«¤Î¡È²Ö²Ç»Ñ¡É
¡¡½ÕºÚ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ó¸ñ¤ÈÉÙ»³¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë!?¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÁêÊý¡¦¤Ï¤ë¤«¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢½ÕºÚ¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¤Ë¡¢¤Ï¤ë¤«¤¬¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÕºÚ¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç·ëº§¼°¤Îµ¼»÷ÂÎ¸³¡£¤½¤Î»þ¤ËåºÎï¤ÊÆú¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ªµ¼»÷¤Ë¤â¶õ¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃæ¡¹¥ê¥¢¥ë·ëº§¼°¤Ç¤âÆú¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£