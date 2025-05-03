¿·¤·¤¤»ä¤Ë½Ð²ñ¤¦¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥ê¥Ã¥×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ÃGENSEI¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎGENÀÐ¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×vol.5
¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´éÎ©¤Á¤ä¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëGENSEI¤µ¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤â¡¢GENSEI¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤¬À²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â!? Âè5²ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¢´ðËÜ¤Î¥¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ç»¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥é¥¤¥È¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¡ÈGENSEI¥á¥¤¥¯¡É¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÇº¤ß
ÈýÌÓ¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç·ë¶É¤¤¤Ä¤âÁ°È±¤Ç±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö´é¤Ê¤Î¤Ç·ì¿§´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤ËÆ´¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë»ä¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê20Âå¡¦¤«¤Î¤µ¤ó¡Ë
Æ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª👀
º£¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¢´ðËÜ¤Î¥
GENSEI
ÈýÌÓ¤Ï°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡£º¸±¦¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¤«¤Î
¹â¤µ¤äÉý¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
GENSEI
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£³¤Ä¡£¤ª¤Ç¤³¤Î¹¤µ¤ÈÈý¤ÈâÛ¤Î´Ö¤ÎÌÌÀÑ¡¢²£´é¤ÎÉý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤Ç¤³¤Ï»Ø£³ËÜÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¹¤µ¡£¼«Ê¬¤Î¤ª¤Ç¤³¤¬¹¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÈýÌÓ¤ò¾å¤á¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¶¹¤¤¿Í¤ÏÄã¤á¤ËÉÁ¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤Î
¥Ä¡¼¥ë¤Ï²¿¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
GENSEI
º£Æü¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¥Ú¥ó¥·¥ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç»Å¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤¯Á°¤Ë£±¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ñ¥Õ¤Ê¤É¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤ÆÈý¤ÎÌýÊ¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢åºÎï¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤Î
¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
GENSEI
¤Ê¤ê¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÈý¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£º£Æü¤Ï¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»÷¹ç¤¦¿§¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ±¤Î¿§¤è¤ê¤â¥ï¥ó¥È¡¼¥ó°Å¤¤¿§¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£¥°¥ì¡¼·Ï¤À¤ÈÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Î¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤«¤Î
ÉáÃÊ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
GENSEI
¤½¤¦¤·¤¿¤é¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï·Á¤âÂçÀÚ¡£²¤ÊÆ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤ÏÈý»³¤ò¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥¥ê¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¿¹ÔÈý¡£Èý»³¤òºî¤ê¤¹¤®¤º¡¢Ê¿¹Ô¤Ë¥¹¥Ã¤È¿¤Ð¤¹¤Î¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈýÌÓ¤ÏÈý¿¬¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤ÆÇ»¤¯ÉÁ¤¯¤È±ü¹Ô¤¤â½Ð¤»¤ÆÍýÁÛÅª¡£º£²ó¤Ï¶ËÎÏÈýÆ¬¤òÇö¤¯¤·¤Æ¡¢Èý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤Ï¹õÌÜ¤Î¤ä¤ä³°Â¦¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢Èý¿¬¤ØÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ä¤ä²¼¤Ë²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÏÈýÆ¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¡£²¼¤«¤é¾å¤Ø¤À¤ó¤À¤óÇ»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈåºÎï¤Ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤«¤Î
¤¹¤´¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤À¤±¤É¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
GENSEI
¼¡¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤òÉÁ¤Â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓ¤ÎÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò°ìËÜ°ìËÜÉÁ¤Â¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡£¥¤¥×¥µ¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÏºÙ¤¯¤Æ¡¢ ÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤À¤±¤À¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¥ê¥Ã¤È¸«¤»¤¿¤¤»þ¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÎØ³Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤«¤Î
ÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
GENESEI
³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç»¤¯ÉÁ¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³ÑÅÙ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤º¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´Ý´é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·Èý¿¬¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾®´é¸ú²Ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¤«¤Î
¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡ªÈýÌÓ¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GENSEI
»ä¤â¥á¥¤¥¯¤ÏÈýÌÓ¤Ë°ìÈÖ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤´é¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç»ö¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¡¢Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÌÓÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ñ°ì¤ËÅÉÉÛ¤·¤¿¤é¡¢¸µ¤ÎÌÓÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌá¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥à¥é¤Ê¤¯åºÎï¤Ë¿§¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤«¤Î
¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï»ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È©¤Ë¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
GENSEI
¤³¤ÎÈý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¥Ö¥é¥·¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã»¤¯¤ÆºÙ¤¤ÌÓ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤âÂåÍÑ¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Î¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ç¤³¤Î·Á¤¬åºÎï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈýÌÓ¤¬åºÎï¤ËÉÁ¤±¤¿¤é¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤¹¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
💄¥Ý¥¤¥ó¥È¹õÌÜ¤Î³°Â¦¤òÌÜ°õ¤ËÈý»³¤Î°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ·Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÈýÆ¬¤ÏÇö¤¯¡¢Èý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¡£ÌÓ¤ÎÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¡¢ÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¡£¤³¤Î¤È¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤«¤±¤º¤Ë½À¤é¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤òÌÓÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢ÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥·¤Ç¥³¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¥ê¥Ã¥×¤Ç¸µµ¤¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¡ª
GENSEI
º£²ó¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥¢¡¼´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£·ì¿§´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ëÁ°¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¿°¤Î¿§¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ë¤Î¤»¤ë¥ê¥Ã¥×¤ÎÈ¯¿§¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤«¤Î
¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª·ì¿§´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ä¤â¿¼¤¤¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é°ã¤Ã¤¿¿§¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
GENSEI
º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Î¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¥ì¥ó¥¬¿§¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÁª¤Ð¤Ê¤½¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
GENSEI
¤Þ¤º¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÇÁ´ÂÎ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¤òÆâÂ¦¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ï¥·¥¢¡¼´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¿°¤Î½Ä¤¸¤ï¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤·¿ÍÃæ¤ÎÄ¹¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¿°¤ÎÎØ³Ô¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼µ¤Ì£¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¡ý¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´é¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡ª
💄¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÀ¤ë¤á¤Î¥«¥é¡¼¤ò¿°Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿¼¤á¤Î¥«¥é¡¼¤ò¿°¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤È¤ó¤È¤ó¤È¤Î¤»¤ë¡£¾å¿°¤ÎÎØ³Ô¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼µ¤Ì£¤ËÉÁ¤¯¤È¡¢¿ÍÃæ¤òÃ»¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª
GENSEI
ÈýÌÓ¤òåºÎï¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°È±¤òÎ®¤¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¤¢¤²¤ë¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡ª
¤«¤Î
¤¤¤Ä¤âÁ°È±¤ÇÈýÌÓ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤¹¡ª
GENSEI
¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤È¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
INFORMATIONº£²ó»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ä
º¸¤«¤é¡§¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó ¥×¥ì¥¹¥É ¥Ç¥å¥ª ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ 001 \2,750¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ TEL. 0120-586-683¡Ë¡¢¥¤¥×¥µ ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë 02 BR \2,090 *5·î13Æü¡Á²Á³ÊÊÑ¹¹¡¢¥¤¥×¥µ ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é e 03BR \2,750¡Ê¥¤¥×¥µ¤ªµÒ¤µ¤ÞÁë¸ý TEL¡§0120-523-543¡Ë¡¢¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ë¡¼¥¸¥å RD301¡¢RS501 ³Æ\3,300¡Ê¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å¤ªµÒ¤µ¤ÞÁë¸ý TEL¡§0120-456-226¡Ë
PROFILEGENSEI
ÂæÏÑ½Ð¿È¡£ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¸½ºß31Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£Instagram¤Ï @gensei.am ¡£
»£±Æ¡¦Ä»±©ÅÄ´´ÂÀ¡¢¹½À®¡¿Ê¸¡¦»ÔÃ«Ì¤´õ»Ò