¥²¥¹¥ÈMCËÜÅÄÍã¡¡µÜÀ¤Î°Ìï¤ÎËÜÀ¤òË½Ïª¡©¡¡Rakuten GirlsAward 2025
Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¿¹¹áÀ¡¡Ê29¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡¢15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Rakuten GirlsAward 2025 SPRING¡¿SUMMER¤ÎMC¤òÌ³¤á¤¿¡£º£²ó¡¢¥²¥¹¥ÈMC¤Ë¤ÏËÜÅÄÍã¡Ê32¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¿¹¤Ï¡Ö5²óÌÜ¤ÎMC¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»³Î¤¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¤è¤¦¤³¤½¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤ò¸«²ó¤¹¤È¡Ö¤¿¤Ã¤¿2¿Í¡È»³¤Á¤ã¤ó¡É¤Î»æ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤ÇËÜÅÄ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¡ÖÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢15¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¿´¤ÎÆ°¤¯¤Þ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥²¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÌ³¤á¤¿µÜÀ¤Î°Ìï¡Ê21¡Ë¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£ËÜÅÄ¤Î¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ë¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ËµÜÀ¤¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÜÅÄ¤ÏµÜÀ¤¤ò¡È»Ò¸¤·ÏÃË»Ò¡É¤ÈË½Ïª¡£µÜÀ¤¤¬¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç»³Î¤¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¤È¡ÖÍÏ¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤¿¡£
°ì¸À¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤Î¡¢¤¢¤Î¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿µÜÀ¤¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Í¤¨¤Á¤ã¤ó¡ÊËÜÅÄÍã¡Ë¤¬º£ÆüMC¤¬¤ó¤Ð¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£