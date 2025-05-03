Æü¸þºä46¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈþµÓµ±¤¯ Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤¬¥¥å¡¼¥È¡ÚGirlsAward 2025SS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÆü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤È¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¶âÂ¼¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç
¢¡¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢ÈþµÓÈäÏª
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤È¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¶âÂ¼¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û