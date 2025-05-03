µû¤Î¡È¥¢¥é¡É»È¤Ã¤¿ÈîÎÁ¤ÇÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¡È¤«¤ÍÈ¤²¡É¤Ë¡¡¹â¹»À¸¤¬DEJIMAÇî¤ÇÈÎÇä¥µ¥Ýー¥È¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ä¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤Ê¤É3¤«½ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢3Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖDEJIMAÇî¡×¡£
Ê¿¸Í»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬¡¢ÃÏ¸µÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤ÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¤ÎÈÎÇä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç·¿¥ìー¥¶ーÁõÃÖ¤Ê¤É¤Ç¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¶â·¿¤òÂ¤¤ë°¦ÃÎ¸©¤Î´ë¶È¡ÖKTX¡×¤Ç¡¢Ê¿¸Í»Ô¤Ç¡¢µû¤Î ¡È¥¢¥é¡É ¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÈîÎÁ¤ÎÀ¸»º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
DEJIMAÇî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈîÎÁ¤òÍ¿¤¨¤¿¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿·õÀè¥¤¥«¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿ ¡È¤«¤ÍÈ¤²¡É ¤ò¤Î¤»¤¿¸ÞÅç¤¦¤É¤ó¤òÈÎÇä¡£
¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¤³¤ÎÌîºÚ¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Î©Í±¶½´Û¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¡¢ÌîºÚ¤Î¾Ò²ð¤äÈÎÇäÊä½õ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÍ±¶½´Û¹â¹» 2Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÌîºÚ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤éÊ¿¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤«¤ÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢1ÇÕ900±ß(ÀÇ¹þ¤ß)¡£
6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ä¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë½ÐÅç¥ïー¥Õ¤Î¡Ö»°³Ñ¹¾ì¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Æü¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤âÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£