¼ê½ÑÊó¹ð¤Î¡Ö¤«¤Ä¤ß¡¦¤µ¤æ¤ê¡×¤Î¤µ¤æ¤ê¡¢·Ð²áÊó¹ð¤ËÈ¿±þÂ³¡¹¡¡ÂÎÄ´¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÁá¤á¤Î¸¡ºº¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë
¡Ö³§ÍÍ¡Á¡¡¤´¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤«¤Ä¤ß¡¦¤µ¤æ¤ê¤Î¤µ¤æ¤ê(55)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤ÎÊó¹ð¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¡Á¡¡¤´¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢à¹±Îã¤ÎáÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎÄ´¤â²óÉü¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö#¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¡
#¤½¤·¤Æ¡¡#¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕÄº¤¤¤Æ¡¡#¤Û¤ó¤È¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡¡#¤³¤ÎÄÌ¤ê¡¡#¤á¤Á¤ã¤ó¤³¸µµ¤¤Ç¤¹¤Î´¬¡Á¡¡#³§ÍÍ¤â¡¡#É¬¤º¾¯¤·ÂÎÄ´¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤é¡¡#Áá¤á¤Î¸¡ºº¡¡#¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ç¤¹¡Á¡¡#¤«¤Ä¤ß¤µ¤æ¤ê#¤µ¤æ¤ê¡¡#55yearsold¡¡#¤¤¤Ä¤â¤Î³¬ÃÊ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¥¿¥°¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤æ¤ê¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¤µ¤æ¤êÍÍ¤¬¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¸«¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉü³è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡µÙ¤á¤ë»þ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤æ¤ê¤Ï4·î29Æü¡¢ÂÎÄ´°²½¤Î¤¿¤á¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÉÂ¼¼¤Ç¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£