±ÊÌî²ê°ê¡ÖÌ¾Á°¤¬¥á¥¤¡ÄÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¡±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¶¦±é¤ÎÈª²ê°é¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é
±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï5·î1Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£Æ±ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤ÈÈª²ê°é¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡õÈª²ê°é¤µ¤ó¡¡2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¼ê¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á
±ÊÌî¤µ¤ó¤ÈÈª¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Öº£Æü¤«¤é5·î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¡Ö±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤·¤«¡Ù¸ø³«·î¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼ê¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤ÈÃ¡¤¡¢¸ø³«Æü¤¬¶áÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö5·î¤Ï±Ñ¸ì¤ÇMay¡Ê¥á¥¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬¥á¥¤¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º¸±¦¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤¢¤´¤ËÅö¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ª»Ï¾Ð´é¤Î±ÊÌî¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥¤¥§¡¼¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÈª¤µ¤ó¡£¡È¥á¥¤¥á¥¤¥³¥ó¥Ó¡É¤ÎÆ°²è¤Ï³È»¶¤·¡¢¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô¤Ï7300¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê5·î3Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡Ë¡£
±Ç²è¤Ï5·î16Æü¸ø³«Í½Äê¡£