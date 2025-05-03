¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢¿¹¹áÀ¡¤Ë°ÕÌ£¿¼¥³¥á¥ó¥È¡ÖÂà¼Ò¤·¤Æ¤«¤é·ãÇä¤ì¤·¤¿¶É¥¢¥Ê¤ò2¿ÍÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥ÉÇÉ¼ê¡ª¥Ô¥ó¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¿¹¿µ¸ã
¡¡¥Þ¥¼¥ó¥À¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆ£¿¹¤Ï¡¢¥Á¥ã¥éÃË¥Ý¡¼¥º¤äÅê¤²¥¥¹¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¿¹¹áÀ¡¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ï¡×¤È¤Õ¤¯¤ì¤ÃÌÌ¡£¿¹¤Ë¡Ö·àÅª¤ËÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ËÂà¼Ò¤·¤Æ¤«¤é·ãÇä¤ì¤·¤¿¶É¥¢¥Ê¤ò2¿ÍÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¿¹¤Ë¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥ÉÇÉ¼ê¡ª¥Ô¥ó¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¿¹¿µ¸ã
¡¡¥Þ¥¼¥ó¥À¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆ£¿¹¤Ï¡¢¥Á¥ã¥éÃË¥Ý¡¼¥º¤äÅê¤²¥¥¹¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¿¹¹áÀ¡¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ï¡×¤È¤Õ¤¯¤ì¤ÃÌÌ¡£¿¹¤Ë¡Ö·àÅª¤ËÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ËÂà¼Ò¤·¤Æ¤«¤é·ãÇä¤ì¤·¤¿¶É¥¢¥Ê¤ò2¿ÍÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¿¹¤Ë¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£