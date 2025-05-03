¡È¹ñÎ©·èÀï¡É¤Ï¸ú²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ½Å¤Í¤¿Ì¾¸Å²°¤¬3È¯²÷¾¡¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡ª À¶¿å¤Ï4Ï¢¾¡ÌÜ»Ø¤¹¤â·èÄêÎÏ·ç¤ÇÔÀï¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè14Àá¡Û
3Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹vsÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸½ºß3Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀ¶¿å¤È2Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Î°ìÀï¡£Ä´»Ò¤¬¿¿µÕ¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
À¶¿å¤ÏÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤é1Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£µÈÅÄË¤ËÂå¤¨¤Æ»³¸¶¥ì¥ª¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤Ï5Ì¾¤âÊÑ¹¹¡£GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢Ìî¾å·ëµ®¡¢²ÏÌÌ²¢À®¡¢Ãæ»³¹î¹¡¢¿¹Åç»Ê¤¬³°¤ì¡¢¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡¢º´Æ£àöÂç¡¢¸¶µ±åº¡¢ÆÁ¸µÍªÊ¿¡¢ÆâÅÄÂðºÈ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤Ë¸£À©¤·¤¿Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï34Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤Î³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¹ë²÷¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·36Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆâÅÄ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À°ð³À¾Í¤¬¥Ø¥Ã¥É¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¶¿å¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿À¶¿å¤Ï44Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤ò»Å³Ý¤±¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¤³¤ì¤òµÝ¾ì¾µ±¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤à¤â¡¢º´Æ£àöÂç¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
Ì¾¸Å²°¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤âÁá¡¹¤ËÌ¾¸Å²°¤¬¥´¡¼¥ë¡£48Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆâÅÄ¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÀ¶¿å¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÏÂÀôÎµ»Ê¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë50Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏÎ®Æ°Åª¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆâÅÄ¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç»³´ßÍ´Ìé¤¬Î¯¤á¤ë¤È¡¢¸åÊý¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÄÇ¶¶·ÅÌé¤Ë¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤¿¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¡£À¶¿å¤Ï78Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º¸CK¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤¹¤ë¡£
2¤Ä¤Î·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿À¶¿å¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡£0-3¤ÇÌ¾¸Å²°¤¬¾¡Íø¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡£4Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡È¥Û¡¼¥à¡É¹ñÎ©¤Ç¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ 0-3 Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û
°ð³À¾Í(Á°36)
ÏÂÀôÎµ»Ê(¸å3)
ÄÇ¶¶·ÅÌé(¸å5)
¸½ºß3Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀ¶¿å¤È2Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Î°ìÀï¡£Ä´»Ò¤¬¿¿µÕ¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
À¶¿å¤ÏÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤é1Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£µÈÅÄË¤ËÂå¤¨¤Æ»³¸¶¥ì¥ª¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤Ï5Ì¾¤âÊÑ¹¹¡£GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢Ìî¾å·ëµ®¡¢²ÏÌÌ²¢À®¡¢Ãæ»³¹î¹¡¢¿¹Åç»Ê¤¬³°¤ì¡¢¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡¢º´Æ£àöÂç¡¢¸¶µ±åº¡¢ÆÁ¸µÍªÊ¿¡¢ÆâÅÄÂðºÈ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·36Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆâÅÄ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À°ð³À¾Í¤¬¥Ø¥Ã¥É¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¶¿å¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿À¶¿å¤Ï44Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤ò»Å³Ý¤±¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¤³¤ì¤òµÝ¾ì¾µ±¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤à¤â¡¢º´Æ£àöÂç¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
Ì¾¸Å²°¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤âÁá¡¹¤ËÌ¾¸Å²°¤¬¥´¡¼¥ë¡£48Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆâÅÄ¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÀ¶¿å¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÏÂÀôÎµ»Ê¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë50Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏÎ®Æ°Åª¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆâÅÄ¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç»³´ßÍ´Ìé¤¬Î¯¤á¤ë¤È¡¢¸åÊý¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÄÇ¶¶·ÅÌé¤Ë¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤¿¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¡£À¶¿å¤Ï78Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º¸CK¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤¹¤ë¡£
2¤Ä¤Î·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿À¶¿å¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡£0-3¤ÇÌ¾¸Å²°¤¬¾¡Íø¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡£4Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡È¥Û¡¼¥à¡É¹ñÎ©¤Ç¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ 0-3 Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û
°ð³À¾Í(Á°36)
ÏÂÀôÎµ»Ê(¸å3)
ÄÇ¶¶·ÅÌé(¸å5)