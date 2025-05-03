PSG¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¸å¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¹Ô°Ù¤ÇÌ±»öÁÊ¾Ù¤Î¹½¤¨¡Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤âÆÃÄê¤Ë¶¨ÎÏ
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÌ±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï4·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØRMC Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSG¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£PSG¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶»¤òÃ¡¤¡¢±î¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
PSG¤Ï¤³¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢È¿¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÎÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¤Î¹ñºÝ±¿Æ°¤Ç¤¢¤ëSOS Racisme¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Èº¹ÊÌ¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ÎÆÃÄê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¶ò¹Ô¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£µ¨¤ÎCL¤Ç¥â¥Ê¥³Áê¼ê¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¹Ô°Ù¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(UEFA)¤«¤é¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç1»î¹ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
PSG¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î2¿Í¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¥Á¥ã¥ó¥È¤Îµ¿¤¤¡¢1¿Í¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¸ø¶¦Ãá½ø°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï4·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØRMC Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSG¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£PSG¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶»¤òÃ¡¤¡¢±î¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Èº¹ÊÌ¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ÎÆÃÄê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¶ò¹Ô¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£µ¨¤ÎCL¤Ç¥â¥Ê¥³Áê¼ê¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¹Ô°Ù¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(UEFA)¤«¤é¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç1»î¹ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
PSG¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î2¿Í¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¥Á¥ã¥ó¥È¤Îµ¿¤¤¡¢1¿Í¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¸ø¶¦Ãá½ø°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é