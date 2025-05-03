¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡È¥Ò¥á¥Î¡ÉÂ¼¾å°¦²Ö¡¢ÈþµÓ¤òÂçÃÀÈäÏª¡¡½÷²¦´¶¤¿¤À¤è¤¦½ãÇò¥³¡¼¥Ç
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ª½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Â¼¾å°¦²Ö
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡¢·Ý½Ñ¤È°åÎÅ¤Î¹ñ¡Ö¥¤¥·¥ã¥Ð¡¼¥Ê¡×¤Î½÷²¦¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥á¥Î¡¦¥é¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢³«Ëë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖMAX¡õCo.¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ª½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Â¼¾å°¦²Ö
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡¢·Ý½Ñ¤È°åÎÅ¤Î¹ñ¡Ö¥¤¥·¥ã¥Ð¡¼¥Ê¡×¤Î½÷²¦¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥á¥Î¡¦¥é¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢³«Ëë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖMAX¡õCo.¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£