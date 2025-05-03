¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢¤ªÈäÏªÌÜ¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¤ËÇ®»ëÀþ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÎçÀ¸¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¤¥±¤Æ¤ë¡ª¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ËÜÎçÀ¸
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Ê2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤ÇÀÐÅÄ»°À®Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´¿À¼¤¬Ê¨¤¯Ãæ¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈ±¤ò¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤¤¤¸¤ê¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¤¥±¤Æ¤ë¡ª¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ËÜÎçÀ¸
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Ê2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤ÇÀÐÅÄ»°À®Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´¿À¼¤¬Ê¨¤¯Ãæ¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈ±¤ò¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤¤¤¸¤ê¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£