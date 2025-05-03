¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛOWV¡ßDXTEEN¥Äー¥Þ¥ó³«ºÅ¡ª ¹ë±«Í½Êó¤òÊ¤¤·¡¢À²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ë°ìÌë¤Î¥é¥¤¥Ö
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£¡ØOCEAN MARKET Fes¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤ËËÍ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
²£¿Ü²ì»Ô¤Î»°³Þ¸ø±à¤ÇGW´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëOCEAN MARKET Fes¡£
5·î2Æü¤Ë¤ÏOWV¤ÈDXTEE£Î¤Ë¤è¤ë¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØOWV¡ßDXTEEN ³¤±è¤¤¤ÎÌî³°¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿ôÆüÁ°¤«¤é¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¹ë±«Í½Êó¡£±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤È·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢À²¤ìÃË¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê±«Í½Êó¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¿OWV¤Î¥êー¥Àー¡¢ËÜÅÄ¹¯Í´¤¬¤É¤ì¤À¤±ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï»þ¹ï17»þ¤ÏÃæ»ß¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Î¹ë±«¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢´¨¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤òÂÔ¤ÄQWV¤ÈNICO¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀDXTEEN¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±«¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
Ã«¸ýÂÀ°ì¤Î¡ÖWE ARE DXTEEN¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤«¤é¡¢¡ÖHandle¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ä¤·¿§¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¾å²¼¤Ë¿¶¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¤Þ¤¿¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤µ¤¨¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡ÖDRAW+ing¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ûÈø¹á¿®¤¬±«¤Î¹ß¤ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤ËËÍ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¡ØUnlimit¡Ù¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶õµ¤´¶¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£Èà¤é¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¶Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤ââÁ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢Â¿¡¹Ë¬¤ì¤¿¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°OWV¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ô¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯Îðº¾¾Î¤ÎMC¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¤¬OWV¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÈÍ·¤ÖÌ´¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡È±³¡É¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¤½¤Î¸å¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ü¥±¤ËÊ¿ËÜ·ò¤¬±ÔÍø¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ßÂ³¤±¡¢¤½¤Î¸å¤âOWV¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿YouTube¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÇ®¤á¤Î¡ÈOWV°¦¡É¤Î¤³¤â¤Ã¤¿MC¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¹ë±«¤Î¤Ê¤«¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëNICO¤¿¤Á¤ËÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¹ß¤ê¤ä¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶¯¤¤±«¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖCome Over¡×¤Ç¤ÏNICO¤ÎÂç¤¤Ê³Ý¤±À¼¤¬Æú¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤«¤ê¤É¤ó¤Ê´Ä¶²¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢DXTEEN¤ÈNICO¤¬¤¤¤ì¤ÐÁÖ¤ä¤«¤µ¤Èµ±¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£
ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¤Ï¡¢³Ý¤±À¼¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖNICO¤âQWV¤âÂç¹¥¤¤À¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¿·¶Ê¤Î¡ØTick-Tack¡Ù¤Ç¤Ï¤«¤ï¤¤¤µ¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÈà¤é¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¤È¶¦¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ØDealio!?¡Ù¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¼¡¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëOWV¤òÂÔ¤ÄQWV¤¬¡¢¤Õ¤È¶õ¤ò¸«¤ë¤È±«¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¹ë±«¤Ï¤ä¤Þ¤Ê¤¤Í½Êó¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¸½¾Ý¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËOWV¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖGamer¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤ËÀª¤¤¤ÈÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜÅÄ¤¬¡Ö±«¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¼ー¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯¶«¤Ö¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖBREMEN¡×¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤¬¤³¤Î´ñÀ×Åª¤ËÀ²¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ÖQWV¤ò¸«¤Æ¡È¤¤¤Þ¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤½¤¦¡É¤È²Î¤¦¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢Ìî³°¤ÇÄ°¤¯Èà¤é¤Î²»³Ú¤Î²òÊü´¶¡¢¤½¤·¤Æ´¬¤¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê¸£°úÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï±«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤ëËÜÅÄ¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö»ß¤ó¤À!?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿±«¤ò¤¦¤±¤Æ¡Ö¹ß¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ËÜÅÄ¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï»ß¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¡¢º´ÌîÊ¸ºÈ¤ÏÀè¤Û¤É¤ÎDXTEEN¤ÎMC¤ò¼õ¤±¡¢»ûÈø¤È¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡È±³¡É¤òÈï¤»¡¢QWV¤âNICO¤âÂçÇú¾Ð¡£
»ý¤ÁÁ°¤Î¥Èー¥¯ÎÏ¤òÂç¤¤¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢±ºÌî½¨ÂÀ¤¬¡Ö¤³¤ÎÅ·µ¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶Ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤ê¡¢¡ÖGet Away¡×¡ÖWhat you waitin¡Ç for¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥À¥ó¥µー¤¬ÅÐ¾ì¤·À¹¤ê¾å¤²¡¢ÃæÀî¾¡½¢¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯Àú¤ë¤È¡¢¹ë±«¤Ç¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¼ÇÀ¸¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ³Ú¶Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈËÜÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¤¤ë¤è¤Ê～!?¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àú¤ë¤â¡¢º´Ìî¤¬¡ÖNICO¤ËOWV¤ÎËÜÅÄ·¯¤¬¹â°µÅª¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¸À¤¦¤ÈËÜÅÄ¤¬ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¡Ö¥À¥á¡ª¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë°ìËë¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÄ¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Êー¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤ÈQWV¤¬¡Ö¤½¤ì¤Êー¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡ØSORENA¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤È¾ÈÌÀ¤¬»É·ãÅª¤Ë¸÷¤êEDM¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»°ìµ¤¤Ë²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£
¡ØLOVE BANDITZ¡Ù¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇÌ¥¤»¤¿¸å¡¢¡ØPARTY¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢DXTEEN¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËºÆÅÐ¾ì¤·°ìÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª
ÃæÀî¤¬Ê¡ÅÄ¤Î¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤ËOWV¤Î4¿Í¤¬DXTEEN¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤ÈÃæÀî¤¬DXTEEN¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¡¢2ÁÈ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿YouTube ¡ÊOWV VS DXTEEN ÃæÄí¥Ð¥È¥ë¡ª¡Ë¤ÇÃæÀî¤¬ÈäÏª¤·¤¿Â¤ò¹¤²¡ÈOWV¤ÎV¡É¤Î¥Ýー¥º¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¥¹¥Æー¥¸¤Ï¥«¥ª¥¹¡ª
¤½¤Î¸å¤ÎMC¤Ç¤â2ÁÈ¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤ëÃË»Ò¹»¥Î¥ê¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤â¤¦1¶Ê²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·Á´°÷¤ÇDXTEEN¤Î¡ØBrand New Day¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
Á´°÷¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¾Ð´é¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢º´Ìî¤ÈÂçµ×ÊÝ¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤È¥Ôー¥¹¥Õ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢2ÁÈ¤Ï¤Þ¤¿¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
³«±éÁ°¤Ï¹ë±«¤È¶¯É÷¤Ç¸±¤·¤¤´é¤Ä¤¤À¤Ã¤¿QWV¤ÈNICO¡£¤·¤«¤·Í½Êó¤è¤ê¤âÁá¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿±«¤ËÊÑ¤ï¤ê¸½¤ì¤¿¥¥ì¥¤¤Ê»°Æü·î¤Î¸÷¤Î¤â¤È¡¢¹¬¤»¤Ê¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
TEXT BY µÈÅÄ²ÄÆà
PHOTO BY Yuto Fukada
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
DXTEEN
1. Handle
2. DRAW+ing
3. Unlimit
4. Switch
5. Next
6. Come Over
7. Dive
8. Tick-Tack
9. DREAMLIKE
10. Dealio!?
OWV
1. Gamer
2. BREMEN
3. Get Away
4. What you waitin¡Ç for
5. SORENA
6. LOVE BANDITZ
OWV¡ßDXTEEN¥³¥é¥Ü
1. PARTY¡¡¢¨OWV³Ú¶Ê
2. Brand New Day ¢¨DXTEEN³Ú¶Ê
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.05.07 ON SALE
DXTEEN
SINGLE¡ÖTick-Tack¡×
OWV OFFICIAL SITE
https://owv.jp/
DXTEEN OFFICIAL SITE
https://dxteen.com/