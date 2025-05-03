¡Ö°éµÙÃæ¤Ï²Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡×°éµÙÃæ¤Ë¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤«¤é¤Î¡È¼Â¼Á¥¿¥ÀÆ¯¤¡É¤ÎÄó°Æ¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¼«¿È¤ÎÇ¥¿±¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°é»ùÌ¡²è¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤(@syake8989)¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¡Ö¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡Û°é»ù¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¾å»Ê¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Î¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Ë°éµÙÃæ¤Ë¥¿¥ÀÆ¯¤¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾å»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤¿¡£
¢£²Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å»Ê¤«¤é¤Î¶Ã¤¤ÎÏ¢Íí¡£
º£²ó¤Î¤ªÏÃ¡Ö¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡Û°é»ù¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¾å»Ê¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¡×¤Ï¡¢°éµÙÃæ¤Î¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë²ñ¼Ò(¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È)¤Î¾å»Ê¤«¤é¡Ö½µ4Æü¤Ç¿ô»þ´Ö¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¾å»Ê¤«¤é¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ï¡¢»äÊª¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢²Ô¤¤¤ÀÊ¬¤Ï°éµÙ¤Î»Ùµë¶â³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
²È»ö¤ä°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¼Á¥¿¥ÀÆ¯¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¾×·â¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡£
¾å»Ê¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢¡Ø°éµÙÃæ¤Ï²Ë¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¾å»Ê¤Ï»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°é»ù¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂçÊÑ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºî¼Ô¤Î¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏÀ¸¸å10¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤âÍî¤Á¤Æ°éµÙ±äÄ¹¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤ÎÆüÄø¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¡£°éµÙÃæ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ë¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö°éµÙÃæ¤Ï¤É¤¦¤»²Ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¤´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾å»Ê¤Ø¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö1Æü2»þ´Ö¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤¿¤áºÆÅÙÃÇ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°éµÙÃæ¤Ç¤âÆ¯¤¯Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡Ø»Ò¶¡¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡×¤È¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤(@syake8989)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£