¡Ö²ÖÇî¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¿·ÅÐ¾ì¡ª ¼«Æ°¼Ö¤Î¡ÖÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×Âè4ÃÆ 7·î¤Ë¸òÉÕ³«»Ï
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤È2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï2025Ç¯5·î3Æü¡¢¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027 ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤È2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï2025Ç¯5·î3Æü¡¢¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027 ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£6·î9Æü¤Ë»öÁ°¿½¹þ¤Î¼õÉÕ³«»Ï¡¢7·î14Æü¤Ë¸òÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
GREEN¡ßEXPO 2027 ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥ÈÁõÃå¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼Ì¿¿¤ò¹çÀ®¡Ê²èÁü¡§2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡¿¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡²£ÉÍ»Ô¤ÎµìÊÆ·³¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀß¤Ç2027Ç¯3·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²£ÉÍ¡Ö²ÖÇî¡×¤Îµ¡±¿¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼ï¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2019Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢2020Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¼¡¤°Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇòÃÏ¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¿ÞÊÁ¤¬¤Ä¤¤¤¿ÅÐÏ¿¼Ö¡Ê¼«²ÈÍÑ¡ËÍÑ¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤Õ¤Á¤ËÎÐ¤Î¿§ÏÈ¤¬¤Ä¤¤¤¿ÅÐÏ¿¼Ö¡Ê»ö¶ÈÍÑ¡ËÍÑ¡¢²«¿§¤ÎÏÈ¤¬¤Ä¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ê¼«²ÈÍÑ¡ËÍÑ¤Î3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òÉÕ´ü´Ö¤ÏÇîÍ÷²ñ½ªÎ»¸å¤Î2027Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£ÎÁ¶â¤Ïº£Ç¯5·î²¼½Üº¢¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¹þ»þ¤Ë100±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤ò¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥ë¥«¥é¡¼ÈÇ¤¬¡¢´óÉÕ¥Ê¥·¤Î¾ì¹ç¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥óÈÇ¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¶â¤ÏÇîÍ÷²ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼ÂÅù¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£