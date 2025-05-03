µÕÁö¼Ö¿ÊÆþ¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤Î¡ÖÊ¿ÌÌ¸òº¹¡×£É£Ã¡¢Âçµ¬ÌÏ¹©»ö¤¬Æñ¤·¤¤½ê¤ÇºÎÍÑ¡Ä¶¹¤¤ÍÑÃÏ¤È°Â¤¤°Ý»ýÈñ¤¬ÍøÅÀ
¡¡ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç£±£´¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿µÕÁöÂ¿½Å»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡Åç¸©·Ù¤Ê¤É¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎµÕÁöËÉ»ßÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅìËÌÆ»¤Î»ö¸Î¤ÇµÕÁö¼Ö¤¬¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ê£É£Ã¡Ë¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤Î£É£Ã¤Ï¸©Æâ¤Ë£·¤«½ê¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿ÊÏ©É½¼¨¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê½ÅËÜÏÂ¡Ë
¡¡ÅìËÌÆ»¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢ËÜÀþ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÀþ¤ÈËÜÀþ¤«¤é¹ß¤ê¤ë¼ÖÀþ¤¬½Å¤Ê¤ë¡ÖÊ¿ÌÌ¸òº¹¡×¤Î¹õ°ëÈÄ¼¼£É£Ã¤Ç¡¢µÕÁö¼Ö¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò¸í¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¿·ÃÏ¡¢¾ïÈØÁÐÍÕ¡¢Âç·§¤Î£³£É£Ã¡Ê¾ïÈØÆ»¡Ë¡¢ÅÄÂ¼¥¹¥Þ¡¼¥È£É£Ã¡ÊÈØ±ÛÆ»¡Ë¡¢°ËÃ£Ãæ±û¡¢Îî»³¤Î£²£É£Ã¡ÊÁêÇÏÊ¡ÅçÆ»Ï©¡Ë¡¢ÀÐÀîÊìÈª£É£Ã¡Ê¤¢¤Ö¤¯¤Þ¹â¸¶Æ»Ï©¡Ë¤¬Æ±¤¸Ê¿ÌÌ¸òº¹¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÇÏÊ¡ÅçÆ»Ï©¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÊ¡Åç²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿ÌÌ¸òº¹¤Ï¶¹¤¤ÍÑÃÏ¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¡¢°Ý»ýÈñ¤â°Â²Á¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£»³¤¬Â¿¤¤Æ±Æ»Ï©¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¹©»ö¤¬Æñ¤·¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò¸íÇ§¤¹¤ë¤È´ÊÃ±¤ËµÕÊý¸þ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤ä¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤Ê¤É¤Ï£²Æü¡¢Îî»³£É£Ã¡Ê°ËÃ£»Ô¡Ë¤Î¸òº¹ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤éÌó£²£°¿Í¤¬¡¢Ê¿ÌÌ¸òº¹¤ÇµÕÁö¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡Îî»³£É£Ã¤ÏËÜÀþ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÀþ¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢ËÜÀþ¤«¤é¹ß¤ê¤ë¼ÖÀþ¤òÀÄ¤ËÅÉ¤ê¡¢´ÇÈÄ¤äÉ¸¼±¤Ç¤â¿ÊÏ©¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö´ÇÈÄ¤Ê¤É¤¬·ÐÇ¯Îô²½¤·¡¢º¸ÀÞ¶Ø»ß¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬½Ð¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤ÎÅÄÊì¿ÀÀµ¹ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¼ÖÎ¾¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢µÕÁö¤¹¤ë¼Ö¤ò¼×ÃÇµ¡¤Ç»ß¤á¤ë¤Ê¤ÉÊªÍýÅª¤ÊÂÐºö¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÀ¸¡¤ËÀèÎ©¤Ä£±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜÊ¡Åç´ÉÍý»öÌ³½ê¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¸©Æâ»Í¤Ä¤ÎÊ¿ÌÌ¸òº¹£É£Ã¤Ë¡Öº¸ÀÞ¶Ø»ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿½ÄÌó£±¡¦£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£Ìó£´£°¥»¥ó¥Á¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£´ÇÈÄ¤ÏÈ¿¼ÍÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë´Ö¤Ç¤â¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤Ç»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢£±£µ·ï¤ÎµÕÁö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸Î¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£É£Ã¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÇÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎµÕÁö¤Ï½ÅÂç»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤ÎÈ¾ÂôÀµ¹ÔÂâÄ¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÀþ¤Ç¤â£É£ÃÆâ¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¹¤°¤ËÄä¼Ö¤·¡¢Áá¤¯£±£±£°ÈÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£