Õª³ØÄ¹¡¢´Æ»ö¤Ë¡ÖÂç³ØÀ¸°Ê²¼¡×¡¡Âè»°¼Ô°ÑÉÔÅö¤ÈÇ§Äê¡¢Ä¹ºê
¡¡ÄÃÀ¾³Ø±¡Âç¡ÊÄ¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¡Ë¤ÎÕª¾°Ãæ³ØÄ¹¡Ê74¡Ë¤¬ºòÇ¯2·î¡¢Âç³Ø¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç´Æ»ö¤À¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ë¡ÖÂç³ØÀ¸°Ê²¼¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Ë¡¿ÍÀßÃÖ¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅö¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬3Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ë¡¿Í¤¬2ÆüÉÕ¤Ç¡¢Êó¹ð½ñ¤È¡Ö²¿¤éÃÑ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿Õª»á¤Î½ê´¶¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÕª»á¤ÏÅìÂç¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¡¢Ä¹ºê¥¦¥¨¥¹¥ì¥ä¥óÂç¤«¤é²þ¾Î¸å¤Î½éÂå³ØÄ¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Æ»ö¤ÏºòÇ¯1·î31Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿³ØÉôÄ¹Áªµó¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ò¡¢Æ±2·î29Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤ËÄó½Ð¡£Õª»á¤Ï¡Ö¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°ìÀÚÂÕ¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³Ê¸½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼º³Ê¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Õª»á¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ¤ÎÄ´ºº¤ËÈ¯¸À¤òÇ§¤á¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î¼ÁÌä¤ò´Æ»ö¤¬ÌÛ»¦¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö´Æ»ö¤Î´Æºº¸¢¹Ô»È¤È¤¤¤¦¿¦Ì³¼¹¹Ô¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê°µÎÏ¤ò²Ã¤¨ÆÀ¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£Íý»ö²ñ¤ËÂÐ¤·¡ÖÕª»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý»ö²òÇ¤»öÍ³¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¡¢º£¸åºÆÇ¤¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£