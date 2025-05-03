¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¡Ö6²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¡×¡¡»³ÀîÊæ¹â¤Ë¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÈïÃÆ
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-¥í¥Ã¥Æ¡Ê3Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤¬6²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Þ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤ÈÅê¼êÀï¤ÎÅ¸³«¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¡£¤·¤«¤·4²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤Ë5µåÌÜ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¡¼¥Ö¤ò¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÀèÀ©¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÐÀîÅê¼ê¤ÏÁ°²óÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤â»³ÀîÁª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2ÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1¼ºÅÀ¡£6²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÀÐÄÍÁî°ìÏºÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÒ¸¶Áª¼ê¤Ë¤âºÆ¤Ó¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀÐÀîÅê¼ê¤Ï5¤È2/3²ó¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ7¡¢Ã¥»°¿¶6¡¢5¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£