²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡¸µ¥«¥ì¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×ÎòÂåÈà»á¤¿¤Á¤ÈÄÌ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¤¬£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê£µ£´¡Ë¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤ò»¶ºö¡£¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡²¼ËÌÂô¤ËÌ©Ãå¤·¤¿£´½µÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂç¿Í¤Î²¼ËÌÂô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÎòÂåÈà»á¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Å´ÈÄ¾Æ¤²°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤Ë¡Ö¤Í¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡©²¼ËÌ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤ë¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼ÁÌä¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¼ËÌ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡¢ÍÅÄ¤«¤é¡Öº£¤«¤é¹Ô¤¯Å¹¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Èà»á¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤°¤é¤¤¤Î»þ¤ÎÈà¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö£²£µ¡ÊºÐ¡Ë¤È¤«¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÈà»á¤Ï¡ÊÅ´ÈÄ¾Æ¤²°¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡Ë¥×¥í¿ý»Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¿ý»Î¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡©¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£ÍÅÄ¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡Èà»á¡×¤Ç¥¹¥Þ¥Û¸¡º÷¤ò³«»Ï¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£