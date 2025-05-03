¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºÌ¿§Æ«´ï¤Î»ôÄ»Æ¸»ÒÐÜ¡ÊËÌò²¡¢Å·ÄÅÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ5·î3Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅÇîÊª´Û¤Ç1Æü¡¢ËÌÄ«»þÂå¤ÎÌ±Â²¤ÈÊ¸²½¤Î¸òÎ®¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆÃÊÌÅ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½éÆü¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£

¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë

¡¡ËÌÄ«¤È¤Ï¡¢ÆîËÌÄ«»þÂå¡¢ËÌÊý¤Ë¶½¤Ã¤¿¸Þ¤Ä¤Î²¦Ä«·²¡ÊËÌò²¡¢Åìò²¡¢À¾ò²¡¢ËÌÀÆ¡¢ËÌ¼þ¡Ë¤ÎÁí¾Î¡£Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢Å·ÄÅ¡¢»³À¾¡¢ð¡À¾¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¡¢²ÏËÌ¡¢²ÏÆî¡¢»³Åì¡¢Ç«²Æ¤ÎÈ¬¤Ä¤Î¾Ê¤ä»Ô¡¢¼«¼£¶è¤Ë¤¢¤ë14¤ÎÇîÊª´Û¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¡¢¶â¶ä´ï¤äÀÄÆ¼´ï¡¢¥¬¥é¥¹´ï¡¢Æ«´ï¡¢ÊÉ²è¡¢ÀÐ¹ïÊ©Áü¤Ê¤É220ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë°Ê¾å¤ÎÊ¸²½ºâ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£

¡¡²ñ´ü¤Ï7·îËö¤Þ¤Ç¡£

¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿îØÆ«À½¤ÎÉ÷Ë¹µ·±ÒÐÜ¡ÊËÌò²¡¢ÂçÆ±»ÔÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÀÄÆ¼À½Ä´Íý¶ñÁÐ¼ª±ßÂ­ÀÄÆ¼鍑¡Ê´Á¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶èÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡Â¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºÌ¿§Æ«´ï¤Î½â¤ò»ý¤ÄÉð»ÎÐÜ¡ÊËÌÀÆ¡¢²ÏËÌÇîÊª±¡Â¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æ¼鍑¡Ê¤É¤¦¤Õ¤¯¡¢ÀÄÆ¼À½¤Î¿¼¤á¤ÎÍÆ´ï¡Ë¤ÈÀÄÆ¼Â¿Â­È×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âËÌ¼þ¡¢ð¡À¾¾Ê¹Í¸Å¸¦µæ±¡Â¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÀÄÆ¼À½¤ÎÁõ¿È¶ñ¡ÊËÌ¼þ¡¢ð¡À¾¾Ê¹Í¸Å¸¦µæ±¡Â¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÀÄîØÏ¡ÊÛÊ¸»Í·Ï³¸Ôä¡ÊËÌÀÆ¡¢²ÏËÌÇîÊª±¡Â¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºÌ¿§Æ«´ï¤Î¹Ãµ³¶ñÁõÐÜ¡ÊËÌò²¡¢ÂçÆ±»ÔÇîÊª´ÛÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿²ßÊ¾¡¢¾ïÊ¿¸ÞîóÁ¬¡ÊËÌÀÆ¡¢²ÏËÌÇîÊª±¡Â¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¶ÌÀ½¤ÎÁõ¿È¶ñ¡ÊËÌ¼þ¡¢ð¡À¾¾Ê¹Í¸Å¸¦µæ±¡Â¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¡¡£±Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¶âÀ½¤ÎÁõ¾þ¶ñ¡ÊËÌò²¡¢ÂçÆ±»Ô¹Í¸Å¸¦µæ½êÂ¢¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë