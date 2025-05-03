SV¥êー¥°½éÂå²¦¼Ô¤òÁè¤¦Âç»ö¤Ê½éÀï¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËµÕÅ¾¤Ç¥µ¥ó¥È¥êー¤¬¾¡Íø¡ª Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï30ÅÀ±Û¤¨¤È¤Ê¤ë·ãÆ®¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°ÃË»ÒCS ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëGAME1¤¬3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤È¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡V.LEAGUE DIVISION1 MEN¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥µ¥ó¥È¥êー¤È¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó4°ÌÄÌ²á¤Ê¤¬¤é¤â¸«»ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á5Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹STINGS°¦ÃÎ¤ÎÂÐÀï¡£¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï4ÅÙÂÐÀï¤·¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤¬3¾¡¡¢STINGS°¦ÃÎ¤¬1¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½éÂå²¦¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç»ö¤ÊGAME1¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤«¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥êー¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥·¥ê¥Õ¥«¤È髙¶¶Íõ¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤Èº´Æ£¸¬¼¡¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤ËÂçÂð¿¿¼ù¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤Ë¥É¥ß¥È¥êー¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥ー¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤ËÆ£Ãæñ¥»Ö¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëSTINGS°¦ÃÎ¤ÏOH¤Ë¥È¥êー¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤È¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥ë¥«¥ì¥Ã¥ê¡¢MB¤Ë髙¶¶·òÂÀÏº¤ÈÂ¼»³¹ë¡¢S¤Ë´ØÅÄÀ¿Âç¡¢OP¤ËµÜ±º·ò¿Í¡¢L¤Ë¾®ÀîÃÒÂç¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤éÎ¾¥Áー¥à¤Î¹¶·â¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤Ï¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤òÃæ¿´¤ËÍ×½ê¤ÇMB¡¢OH¤Ë¥È¥¹¤ò²ó¤·¡¢ÂÐ¤¹¤ëSTINGS°¦ÃÎ¤Ï¹¶·âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¿Ø¤òS´ØÅÄ¤¬ÊÐ¤ê¤Ê¤¯Áà¤ë¡£Î¾¥Áー¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤«¤éSTINGS°¦ÃÎ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤éMB髙¶¶¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â¤¢¤êÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿STINGS°¦ÃÎ¤Ï¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ë¥«¥ì¥Ã¥ê¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢21ー25¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤â¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤ÏÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÁÈ¿¥ÎÏ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢OH髙¶¶¤ä¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Ç³Î¼Â¤Ë¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëSTINGS°¦ÃÎ¤âS´ØÅÄ¤¬¶¯µ¤¤Ê¥È¥¹¥ïー¥¯¤òÂ³¤±¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¿Ø¤âÃå¼Â¤Ë·è¤á¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¹¥Ä´¤òÊÝ¤Ä¥ë¥«¥ì¥Ã¥ê¤¬¸«»ö¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò·è¤áSTINGS°¦ÃÎ¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¥êー¥É¤ò°®¤ë¡£ºÇ¸å¤âÂè1¥»¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥ë¥«¥ì¥Ã¥ê¤¬¹ë²÷¤Ë·è¤á¡¢25ー21¤ÇSTINGS°¦ÃÎ¤¬¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤âSTINGS°¦ÃÎ¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£½øÈ×¤«¤éSTINGS°¦ÃÎ¤ÎMB髙¶¶¤¬¥¢¥é¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤ò°ìËç¤Ç»ß¤á¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â°ìËÜ¤Ç¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¹¥¥ì¥·ー¥Ö¤¬Â³¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê5ー9¤È¥êー¥É¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥µ¥ó¥È¥êー¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡Íø¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¡£Ãå¼Â¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¡¢ÂçÂð¤Î¸«»ö¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç¡¢17ー17¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£ºÆ¤Ó°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤Ïº´Æ£¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê26ー24¤Ç¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè4¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¤«¤éSTINGS°¦ÃÎ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¥µー¥Ö¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤â¥¢¥é¥¤¥ó¡¢¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤òÃæ¿´¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥µー¥Ö¤¬Â³¤¯¤¬¡¢STINGS°¦ÃÎ¤ÎL¾®Àî¤¬°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£½øÈ×¤Î¥êー¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Î¥µー¥Ö¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤êSTINGS°¦ÃÎ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¥µ¥ó¥È¥êー¤â¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤¬Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÃå¼Â¤Ë·è¤á¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤¬Â³¤¯¤ª¸ß¤¤¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¾®Ìî»û¤¬Áê¼ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò°ìËç¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢31ー30¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê32ー30¤Ç¥µ¥ó¥È¥êー¤¬¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè5¥»¥Ã¥È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£Î¾¥Áー¥à¤È¤â¤Ë½øÈ×¤«¤éMB¤Î¹¶·â¤òÂ¿ÍÑ¤·Áê¼ê¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤ÏÍ×½ê¤ÇOH髙¶¶¤Î¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤ò»È¤¦¤Ê¤ÉSÂçÂð¤¬Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¡¢3ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤³¤«¤éÎ¾¼Ô¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òµö¤µ¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·STINGS°¦ÃÎ¤Î¥¨ー¥¹µÜ±º¤¬Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤¿¥È¥¹¤ò¸«»ö¤Ë·è¤áÀÚ¤ê¡¢9ー9¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£¤½¤³¤«¤éÎ¾¥Áー¥à²¿ÅÙ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£24ー24¤Î¾ìÌÌ¡¢¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ê¥µ¥ó¥È¥êー¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤¬µÜ±º¤ò¸«»ö¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢26ー24¤Ç¸«»ö¥µ¥ó¥È¥êー¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿GAME1¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥µー¥Ö¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÂÇ¤ÁÂ³¤±¡¢È´·²¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤ÇÂç»ö¤Ê½éÀï¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎGAME2¤Ï¡¢5Æü¡Ê·î¡Ë¤Î14»þ¤«¤éLaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå 3ー2 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ
Âè1¥»¥Ã¥È 21ー25
Âè2¥»¥Ã¥È 21ー25
Âè3¥»¥Ã¥È 26ー24
Âè4¥»¥Ã¥È 32ー30
Âè5¥»¥Ã¥È 26ー24