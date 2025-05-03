¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤òÄæ¤ë¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¡Ä¡×¡Ø¥È¥¥¥Ê¥¤¥È2¡Ù¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÁÎÎ·¤ËÅ¾¿È¡¢¤½¤á¤ä¤æ¤¤³¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿½Ð²È¤Î°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¡¡1990Ç¯Âå¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ø¥È¥¥¥Ê¥¤¥È2¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤½¤á¤ä¤æ¤¤³¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢29ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ïºù±©Í¤±Í¡Ê¤µ¤¯¤é¤Ð¡¦¤æ¤¨¡Ë¤ÎÌ¾¤Ç³«±¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤äÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤ÏÊ©Ìç¤ËÆþ¤êÁÎÎ·¤È¤·¤Æ½¤¹ÔÃæ¤Î¿È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥°¥é¥É¥ë»þÂå¤òÉõ°õ¤·¡¢Ä¹¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼þ°Ï¤Ë¤â±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¡È²áµî¤Î¼«Ê¬¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºù±©¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè3²ó¡£Âè1²ó¤òÆÉ¤à¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½Ð²È¤·ÆôÁÎ»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤á¤ä¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Û¤«
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ª·Ð¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÆÀÅÙ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÀÅÙ¤Ã¤ÆÈÌ¼ã¿´·Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ê¤É½¤¶È¤¬É¬Í×¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤¹¤ë¿Í¤â·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆÀÅÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½Ð²È¤·¤ÆÁÎÎ·¡ÊÆôÁÎ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Îºù±©¤µ¤ó¤ÏÍÎÁõ¤Ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÁÎÎ·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï´öÊ¬¤«°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ö½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈ±¤ÎÌÓ¤òÄæ¤ë¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬½Ð²È¤·¤¿¿¿¸À½¡¹ñÊ¬»ûÇÉ¤ÏÄæÈ±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²üÎ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¸Þ²ü¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Åð¤ß¤ä°û¼ò¤Ê¤É¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢Æù¤äµû¤ÏÀÝ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÆù¤äµû¤è¤êÌîºÚ¤ä¥¥Î¥³Îà¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÍñ¤ä¤ªÆ¦Éå¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤É¤¦¤ê¤Ç¼ã¤¤º¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Û¤Ã¤½¤ê¥¹¥ê¥à¤Ê¤ï¤±¤À¡£
¡¡ºù±©¤µ¤ó¤¬ÆÀÅÙ¤ÇÆÀ¤¿²üÌ¾¡ÊÁÎÌ¾¡Ë¤Ï¹°µª¡Ê¤³¤¦¤¡Ë¡£½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¤¤¤ÎÆôÁÎ¡¦¹°µª¤È¤·¤Æ¡¢½µ¤Î¤¦¤Á¿ôÆü¡¢´ØÅì¤Ë¤¢¤ë¤ª»û¤ËÄÌ¤¤ÁÝ½ü¤ä¸îËà¿æ¤¤Î¼êÅÁ¤¤¡¢¿®ÅÌ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¡¢Ë¡»ö¡¦¿©»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ²ÈÂ²¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢Í¼ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é½¤¶È¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¤ª»û¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¤Æü¤Ï²È¤Ç¤ª·Ð¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ê¤É¤ÎSNS¤ÇÈ¯¿®¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤³¤È¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤ÏYouTube¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¥¤¥Á¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª»û¤«¤é¡Ø¹¹ð¡¦SNSÃ´Åö¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÊ©ÍÍ¤äÌ©¶µ¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¡¢Àê¤¤»Õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²Ã»ýµ§Åø¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÊ©¶µ¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëºù±©¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ºÊ¡¢Êì¤È¤·¤Æ°é»ù¤È²È»ö¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö29ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤ì¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¸¤ãÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤â¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤òÈëÌ©¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¤â¤¦É½¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É×¤Ï¸½ºß¡¢´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£Âç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤È¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Î4¿Í²ÈÂ²¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î²áµî¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë½ÀÆð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢»ä¼«¿È¡¢¤º¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ÝÇ½³èÆ°»þ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î°Å¹õ¤Î»þÂå¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ø¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ê»Ñ¤òºîÉÊ¤È¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£
¡¡Ë¾¤ó¤Ç¤âÃ¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤µ¤ó¤Ç¼Ä»³µª¿®ÀèÀ¸¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡5Ç¯Á°¤ËÂÎÄ´¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÅÓÀä¤¨¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤È¤Î¸òÎ®¤âÉü³è¤·¤¿ºù±©¤µ¤ó¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ä¤Îµ²±¤«¤é¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤¬Êâ¤ß´ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¸å²ù¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¤¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê©ÍÍ¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëºù±©¤µ¤ó¤À¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£¤Î»ä¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Äµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Àºù±©¤µ¤ó¡£Â¿¤¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¤½¤á¤ä¤æ¤¤³¡×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊÎ»¡£Âè1²ó¤òÆÉ¤à¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃæÌîÍµ»Ò¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë