´äËÜ¸ø¿å¡¢»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¿ïÊ¬Á°¤«¤éÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
±é²Î²Î¼ê¤Î´äËÜ¸ø¿å¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢´äËÜ¤Ï¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»ñ³Ê¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¡Ö¿ïÊ¬Á°¤«¤éÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÄ«6»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¤µ¤óºî¤Ã¤Æ8»þ¤Ë¤Ï¥¦¥Á¤ò½Ð¤Æ¸áÁ°¡¢¸á¸å¤È¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ½ªÎ»¡×¤ÈÆüÄø¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Ê¤®¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ª¡ª¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡£¾Ð¾ï¤Ë¤ä¤ëµ¤¤À¤±¤Ï¥Þ¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«°û¿©Å¹¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤¤Ã¤ÈÌò¤ËÎ©¤ÄÆü¤¬¤¯¤ë¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¡×¤È»ñ³Ê¤Î¼èÆÀÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£±é²Î²Î¼ê¤ÎÀÐ¸¶ëÎ»Ò¤È¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖëÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀèÆü¼èÆÀºÑ¤ß¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¼¡¢¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤òÄº¤ÀèÇÚ¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Î¹Ö½¬¤Ç¿§¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤Ö¤Ã¤ÆÂçÀÚ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£