¡ÖMy Revolution¡×¤«¤é39Ç¯àÈþÀ¼¥·¥ó¥¬¡¼á¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¶á±ÆÈäÏª¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!!¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿É¤¤»þ¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ¹¥¤ÇºÇ¹â¤Ê²»³Ú¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡²Î¼ê¤ÎÅÏÊÕÈþÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£40Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥³¥³¥í¤Ë¥Á¥«¥é¤ò¤¯¤À¤µ¤ë³§¡¹ÍÍ¤Ë´¶¼Õ!!!¡ØI'm Free¡Ù¤«¤é¡ØBITTER¡ùSWEETULTRA POP¡Ù¤Ø¤È¸½ºß¤âºÇ¹¥¤ÇºÇ¹â¤Ê²»³Ú¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¼¤òËá¤Â³¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤«¤¿¤ËÆÏ¤¯²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢1985Ç¯5·î2Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI'm Free¡×¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¼«¿È¤Î¶á±Æ¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹!¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿É¤¤»þ¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¤Î²Î¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!!¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥ï¥æ¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï3·î29Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÅÏÊÕÈþÎ¤ 40¼þÇ¯ BITTER¡ùSWEET ULTRA POP TOUR 2025¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Î2Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç40¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£