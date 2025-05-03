¡ÚÂ®Êó¡Û2²óÌÜ¤Î¸ò¾Ä½ª¤¨ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬µ¢¹ñ¡ÖÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡× °ìÊý¡¢°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤·Å±ÇÑ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È2²óÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤¿ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬Àè¤Û¤Éµ¢¹ñ¤·¡¢¡Ö¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡ÖµÄÏÀ¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá´ü¤ËÆüÊÆÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø±×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Î¨Ä¾¤«¤Ä·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Âç¿Ã¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤Î¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤é¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¡¢¢§ÆüÊÆ¤ÎËÇ°×¤Î³ÈÂç¤ä¡¢¢§Èó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡¢¢§·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¡ÖÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¸ò¾Ä¤Ç¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¡¢¥¢¥ë¥ß¤Ê¤ÉÊ¬ÌîÊÌ¤Î´ØÀÇ¤ò´Þ¤à°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÅ±ÇÑ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¸å¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÏÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸ò¾ÄÆâÍÆ¤äº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£