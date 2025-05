歌手の浜崎あゆみさんが、心の中の闘いとも思える、鋭い言葉を自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】「何も言わなくなる時って、認めた時じゃなくて諦めた時だよ。」心の中の闘いを綴る



浜崎さんは、白のキャップとTシャツに、ピンクのパンツと白のスニーカーという、ダンスに備えたような衣装を纏いつつも、暗いステージの上で膝を抱えてうつむいて座り込んでいる自身の姿を投稿。

「何も言わなくなる時って、認めた時じゃなくて諦めた時だよ。」とテキストしていて、これからのアジアツアーに向けて準備する胸中に生まれる様々な思いと闘っていることをうかがわせています。





一方、浜崎さんは “I still believe in you.” (あなたのことを今も変わらず信じているよ)ともテキスト。この “you” は、浜崎さんが「TA」と呼ぶファンたちのことか、自身を支えている仲間や関係者たちのことか、それともそれら全てを含めた浜崎さんの周囲の方々全員か、それとも浜崎さん自身なのか、浜崎さんの「信じて進む」という姿勢をあらためて明らかにする一言になっていると思われます。

【担当:芸能情報ステーション】