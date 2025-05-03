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2. My Favorite Things
3. 10years
4. PAJAMA TIME
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11. Åìµþ¥Ö¥®¥¦¥®
12. My Love Your Love
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SET LIST
1. ¤¤ß¤Ë²ñ¤¨¤Æ
2. My Favorite Things
3. 10years
4. PAJAMA TIME
5. ¥é¥ó¥Ê¡¼
6. maybe tomorrow
7. My Revolution
8. Steppin'Now
9. ¤ä¤µ¤·¤¤°Ëâ
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11. Åìµþ¥Ö¥®¥¦¥®
12. My Love Your Love
13. eyes
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17:00³«¾ì / 17:45³«±é¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§GREENS 06-6882-1224
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17:00³«¾ì / 17:45³«±é¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û 078-231-8162
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17:00³«¾ì / 17:45³«±é¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§EDWARD LIVE 022-266-7555
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11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¸©¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
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