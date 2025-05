渡辺美里がデビュー40周年当日の2025年5月2日(金)、東京・日本橋三井ホールにて記念ライブを開催。昼夜2公演で約1,400名を動員し、満員の観客とともに節目のアニバーサリーを祝った。到着したレポートをお届けする。1985年5月2日にシングル「I’m Free」でデビューして以来、日本の音楽シーンを牽引してきた渡辺美里。本公演は現在開催中の40周年記念ツアー<BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025>の最中に行われたスペシャルライブで、デビュー記念日にふさわしく本人が「大好きな曲ばかりを詰め込んだ」という全13曲を披露した。代表曲「My Revolution」や「10 years」、デビューアルバムの表題曲「eyes」など、時代を超えて愛され続けるナンバーが次々と届けられ、ファンとともに40年の歩みを振り返る特別な一夜となった。

セットリスト<渡辺美里デビュー40周年記念ライブ>



2025年5月2日(金)日本橋三井ホール<第1部>開場 15:00/開演 15:45SET LIST1. きみに会えて2. My Favorite Things3. 10years4. PAJAMA TIME5. ランナー6. 始まりの詩、あなたへ7. My Revolution8. Steppin'Now9. やさしい悪魔10. 死んでるみたいに生きたくない11. 東京ブギウギ12. My Love Your Love13. サンキュ<第2部>開場 18:15/開演 19:00SET LIST1. きみに会えて2. My Favorite Things3. 10years4. PAJAMA TIME5. ランナー6. maybe tomorrow7. My Revolution8. Steppin'Now9. やさしい悪魔10. 死んでるみたいに生きたくない11. 東京ブギウギ12. My Love Your Love13. eyes