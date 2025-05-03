¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹ÈÎÓ¤¬Âè°ì»Ò¤ËÊû¤°2¹æ¥¢¡¼¥Á¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤æ¤ê¤«¤´¥Ý¡¼¥º¤Ç´¿·Þ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¼³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹ÈÎÓ¤¬Âè°ì»Ò¤ËÊû¤²¤ë2¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó1»à¤Ç³ÚÅ·¡¦ÁáÀî¤Î4µåÌÜ¤ò¶¯¿¶¡£Âç¤¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿ÂÇµå¤¬¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Î¡Ë¾¯¤·Àè¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯É÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡É×¿Í¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¡¢29¡¢30Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ò·ç¾ì¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÂ³¤¯½ËË¤¤ò¼«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ24¤ò¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤æ¤ê¤«¤´¥Ý¡¼¥º¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£